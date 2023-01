Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Una performance representa la agonía el Levante Español ante el Trasvase

jueves 12 de enero de 2023 , 15:28h



Miles de personas provenientes de las regiones de Alicante, Murcia y Almería, se concentraron ayer frente al Ministerio de Transición ecológica para protestar contra los recortes previstos del Trasvase Tajo-Segura. Una decisión que carece de justificación técnica y que deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados.

Un plan cuya aprobación supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos; reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros; la eliminación de sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes y un incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor, como resultado de una mayor dependencia del agua desalada (más cara y contaminante). Una situación que ha puesto entre las cuerdas al sector agrario y está desestabilizando el futuro de toda la sociedad del Levante, dejando de lado los criterios de solidaridad, sostenibilidad (en todas sus vertientes) y vertebración del territorio.

Realidades que, sin agua, desaparecerán

Ante esta situación, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, ha querido poner de manifiesto de una forma conceptual la afección que estas provincias podrían subir si estas previsiones se convirtieran en una realidad. Una acción que se aleja del tipo de reivindicaciones que la sociedad acostumbra a ver en esta clase de concentraciones.

“Tres provincias agonizantes en su reclamo por un bien necesario para subsistir” fue la frase con la que el speaker dio paso a tres bailarinas ataviadas en colores tierra que se posicionaron en el interior de la zona acordonada. Al ritmo de “The Great Gig in the Sky” de Pink Floyd las jóvenes comenzaron una danza interpretativa sumiendo al público en una atmósfera de agonía y dolor, mientras vertían cubos de agua sobre el suelo. Agua que en su contacto con el suelo posibilitaba la aparición de diferentes mensajes que expresaban en positivo las cifras que se han conseguido a lo largo de los años gracias al Trasvase Tajo-Segura: empleos, PIB anual nacional, exportaciones, sumideros de CO2 y empleos indirectos (flota de transportes) y que precisan del agua para su mantenimiento, porque si secan y el agua desaparece, no existen. Una reflexión que busca penetrar en las conciencias, materializando cómo el Levante español necesita este recurso para subsistir. Una realidad que no solo afecta al sector agroalimentario, sino que involucra a toda la sociedad civil.

La acción ha sido diseñada, coordinada y ejecutada por la agencia de comunicación BIA3 Consultores, especializada en el sector agroalimentario y estrechamente ligada a la problemática que afecta al Levante Español en estos momentos.