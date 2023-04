Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Valverde agradece el apoyo de los grupos a su moción sobre salud mental

viernes 28 de abril de 2023 , 15:28h

Asegura que el PP “se ha retratado” al no apoyar la moción socialista para adoptar ya las mejoras que solicitan los bomberos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha agradecido el apoyo del resto de grupos que conforman la Corporación municipal a la moción socialista sobre salud mental, pero ha solicitado al equipo de Gobierno del PP “que se involucre ya para prevenir y abordar el problema” y “que cumpla con urgencia todos los puntos que recoge la iniciativa”.

Valverde ha considerado que “las acciones que se realizan actualmente desde el Ayuntamiento están más centradas en el ámbito de la sensibilización que en incluir el abordaje de la salud mental en la cartera de servicios que prestan los servicios sociales”.

Adriana Valverde solicita, una vez concluido el Pleno, “que nuestra moción no se quede en una nueva declaración de intenciones, sino que desde el equipo de Gobierno vayan cumpliendo ya todos los puntos que recoge, especialmente los que tienen que ver con profundizar en la colaboración con las asociaciones que trabajan para mejorar la vida de las personas con estas patologías”.

Valverde, durante su intervención, ha recordado que “estamos ante un drama social que se ha visto agudizado y multiplicado tras la pandemia”, por lo que ha propuesto que, “desde el Ayuntamiento, se adopten medidas como, por ejemplo, la creación de un espacio estable y periódico de coordinación institucional donde se acuerden actuaciones conjuntas que garanticen el tratamiento integral de la salud mental o la creación de recursos habitacionales alternativos para personas sin hogar en tránsito o que vivan en el municipio”.

Las medidas que recoge la moción socialista forman parte de las reivindicaciones de la Federación de Salud Mental de Andalucía que la portavoz y candidata socialista se ha comprometido a llevar a cabo si los almerienses le otorgan su confianza en las elecciones del 28 de mayo.

Adriana Valverde también ha destacado que en su moción figura “formar sobre salud mental a los profesionales que prestan servicio en el ámbito municipal como Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales Comunitarios y Oficinas de Atención a la Ciudadanía”.

Bomberos

En relación a la segunda moción del Grupo Socialista debatida hoy en el Pleno y que perseguía arrancar el compromiso real del equipo de Gobierno del PP con las reivindicaciones de los bomberos, Adriana Valverde ha lamentado que “el PP se ha retratado no votando a favor de nuestra iniciativa”.

Según Valverde, el PP se ha abstenido “porque no tiene ninguna intención de cumplir con la palabra dada verbalmente y por escrito a estos trabajadores. De lo contrario, no hubiera tenido ningún problema en votar a favor porque nuestra moción solo recoge lo que supuestamente ya está pactado con estos profesionales”.

Asimismo, ha asegurado que “todo lo que prometió la alcaldesa a los bomberos el día de su patrón no se ha cumplido y por ello los bomberos no han tenido más remedio que movilizarse, por ello y porque llevan años reclamando cuestiones que ya han sido reguladas y acordadas en el Acuerdo de Funcionarios o en Mesa Técnica de Bomberos y que el equipo de Gobierno no cumple”.

Plaza Pavía

En último lugar, Valverde ha intervenido también en el debate de la moción de Ciudadanos sobre la mejora de los barrios de la falda de La Alcazaba. Los nueve concejales del Grupo Socialista han dado su voto favorable porque “desde el PSOE llevamos incorporando a nuestro programa electoral la mayoría de esas propuestas desde hace muchos años”.

Valverde ha manifestado que “los socialistas apostamos por que la Plaza Pavía y su entorno sean el motor de la economía de esos barrios y que pueda convertirse en un zoco andalusí, en una zona donde estén artesanos, comerciantes y establecimientos de restauración donde se ofrezca, tanto a vecinos como a almerienses de otros barrios de la ciudad y a turistas, productos y servicios de nuestra tierra".