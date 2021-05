Vox pide suspender los acuerdos comerciales con Marruecos aunque compra 28 millones a Andalucía

viernes 28 de mayo de 2021

VOX ha trasladado su apoyo a los agricultores que sufren el abandono y el desprecio constante por parte del Gobierno







La diputada nacional por Almería, Rocío De Meer, junto con el diputado autonómico y portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, el diputado provincial, Isidro Ferrio y el presidente provincial, Juan Francisco Rojas, han trasladado su apoyo a los agricultores de El Ejido que sufren el abandono y el desprecio constante por parte del Gobierno.



Además, se han reunido en el municipio con la Asociación Nacional Sector Primario (ANSEPRIM) para analizar la crisis que atraviesa el campo almeriense. Esta semana, sin ir más lejos, asociaciones agrarias han denunciado la pésima situación de melón y sandía en los mercados europeos.



Los problemas que arrastra la agricultura en la provincia siguen ausentes de la agenda de ningún Gobierno, “los agricultores ya no pueden más. Las cuotas arancelarias no se cumplen y Marruecos sigue invadiendo sin cesar, no solo con avalanchas migratorias y con afrentas sin precedentes sobre nuestra integridad territorial, sino sobre nuestro mercado agrícola. Invasiones en todos los sentidos que empobrecen a los españoles cada día más”, ha explicado Rocío De Meer.



Además, señala Rodrigo Alonso, “las organizaciones agrarias temen un nuevo descenso en las exportaciones del tomate español. De hecho, en la pasada campaña agrícola a Marruecos se le permitió vender a la Unión Europea 500.000 toneladas de tomate cuando el contingente preferencial previsto en el Acuerdo de Asociación es de 285.000 toneladas”. Hay que recordar que Andalucía ha incrementado sus ventas agroalimentarias a destinos extracomunitarios que aportan diversificación a la factura exportadora del sector, como son Canadá (17º mercado), el segundo que más crece de los 20 primeros con un 28,6% más de exportaciones, con 28 millones; y Marruecos (18º posición), donde se produce un avance del 27,4% hasta, también, los 28 millones.



“Hemos solicitado desde el Congreso de los Diputados la imposición de sanciones económicas por parte de la Unión Europea y la suspensión de acuerdos comerciales con Marruecos a la vista de la reciente agresión sobre nuestras fronteras”, afirma De Meer.



VOX exige la recuperación y aplicación del Principio de Preferencia Comunitaria en todos aquellos acuerdos que afecten a nuestro país y solicita que Europa aplique las defensas comerciales apropiadas que defiendan nuestra agricultura, de modo que los precios en campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta y aranceles compensatorios que igualen costes de producción.



Asimismo, Rodrigo Alonso ha exigido, una vez más, controles fitosanitarios e inspecciones contra el fraude del reetiquetado para intentar salvar al sector agrícola. Lamenta el parlamentario andaluz que “el Gobierno de la Junta de Andalucía no garantiza la protección de los productos andaluces frente a los productos de Marruecos al no mostrar una postura férrea contra el reetiquetado, incumpliendo así el acuerdo con VOX”.