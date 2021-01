Vox pide una reunión del consejo escolar municipal ante el covid-19

lunes 25 de enero de 2021 , 19:06h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia







Vox ha solicitado al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), que convoque de forma urgente y telemática una sesión extraordinaria del consejo escolar municipal ante la situación sanitaria de la capital, que el miércoles cesará toda actividad no esencial.



"Almería ha superado los 1.000 casos por 100.000 habitantes y toca tomar medidas serias que protejan al alumnado, a las familias y que no contribuyan a la destrucción del tejido económico de la ciudad", ha trasladado en un comunicado el portavoz municipal, Juan Francisco Rojas.



Rojas ha instado al equipo de gobierno que reclame a la Consejería andaluza de Salud y Familias una "evaluación específica de riesgos" en cada uno de los centros educativos de la ciudad.



"Desde que comenzara la pandemia a los centros escolares y las familias se les ha cargado con una responsabilidad que no les corresponde, y en muchas ocasiones no se han elaborado procedimientos claros que permitan a la comunidad escolar establecer los procedimientos de actuación adecuados", ha lamentado.



Ante esta situación de "incertidumbre", ha trasladado que se hace necesario "certificar el calado de las medidas preventivas que cada centro ha adoptado en virtud de unos protocolos exigidos por las autoridades educativas y sanitarias" con el objetivo de establecer una línea común de actuación que "tenga en cuenta las circunstancias del alumnado, la comunidad escolar y sus familias".



"Estamos detectando muchos errores en los actuales procedimientos, gracias a las denuncias que estamos recibiendo de familiares del alumnado y docentes, como por ejemplo falta de comunicación entre la consejería y otras entidades como Muface o ISFAS, ya que actualmente no existe ningún protocolo por el que un alumno mutualista de cualquiera de estas entidades que dan cobertura a los funcionarios, no se registra en el protocolo covid, salvo que sea la propia familia quien lo comunique", ha alertado Rojas.



Además, ha solicitado que se dote a los centros con los recursos apuntados para optimizar el esfuerzo de todos en la "mejora de la seguridad y el confort" al tiempo que ha abogado por la creación "de un grupo de trabajo entre representantes de la comunidad docente, administración local y centros de salud para definir un plan de comunicación".



"De este modo, se trasladarían pautas claras a la comunidad educativa: alumnado, padres y madres, y docentes sobre el uso correcto de las mascarillas, la higiene de manos, la distancia social o en qué situaciones no acudir a las clases y centros educativos si se está cerca de positivos o se tiene sospecha de serlo", ha afirmado.