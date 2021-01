Vox reclama ayudas directas a empresas no esenciales por el covid-19

Rojas ha dicho que la solución a la pandemia "no pasa por cerrar la hostelería" pero no ha detallado que medidas alternativas propone Vox







El portavoz del grupo de Vox en la Diputación de Almería, Juan Francisco Rojas, ha anunciado la presentación de una moción para solicitar ayudas a pequeñas y medianas empresas consideradas no esenciales en el decreto de Estado de Alarma por el covid-19, y que por tanto han tenido que cerrar, como es el caso del sector hostelero y turístico. En ese sentido ha llamado la atención especialmente hacia las afectadas por la restricción a la movilidad, como son establecimientos hoteleros, campings, taxis o agencias de viaje, cuya facturación ha caído "un 95%".



Rojas ha marcado las cuatro líneas estratégicas por las que se solicitará ante el Pleno el apoyo para brindar a pymes y autónomos ayudas "directas" ante el cierre de los negocios, ya sean sociedad de personalidad "física o jurídica", puesto que esa diferencia ha supuesto que algunos no puedan accer a ellas, al tiempo que ha descalificado las ayudas que se han otorgado desde la propia Diputación y la Junta de Andalucía.



Del mismo modo, el diputado provincial planteará solicitar a los ayuntamientos de la provincia el aplazamiento en el pago de impuestos para los negocios del sector así como un paquete de ayudas directas destinadas a sufragar el alquiler de los locales.



"Lo que pedimos es que se deje a la gente trabajar", ha añadido Rojas, para quien es necesario reforzar estos sectores que se han visto "castigados" por una situación en la que "no se puede producir un desequilibrio" entre economía y salud que derive en una "incertidumbre de cara al futuro", ya que se "van a perder cientos de miles de puestos de trabajo".

A preguntas de los periodistas tras decir que la solución "no pasa por cerrar la hostelería" no ha sabido detallar por qué otras medidas de carácter preventivo pasa la solución a la pandemia.