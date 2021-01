Vox rompe el pacto con el PP de El Ejido por "órdenes de arriba"

jueves 28 de enero de 2021

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha trasladado que no le "asusta" gobernar en minoría ni le "preocupa" llegar a acuerdos con la oposición tras anunciar Vox la ruptura de la coalición por, según ha remarcado, "órdenes de arriba", en referencia a la dirección nacional del partido de Santiago Abascal.



"Ayer a las 20,40 recibí una llamada del portavoz de Vox, Juan José Bonilla, para decirme que rompía el pacto sin que yo tuviera ninguna noticia previa y cuando le digo cuál es el motivo, él me dice literalmente 'órdenes de arriba'", ha dicho Góngora, quien ha subrayado que la relación con cada uno de los siete ediles de Vox "es cordial, muy cordial, y nada tensa".



En declaraciones a los periodistas, Góngora ha señalado que habrá que esperar a lo que "desde Madrid" digan en la comparecencia convocada este viernes por el grupo municipal para conocer las razones que le llevan a romper el acuerdo porque, a su juicio, "mi impresión es que aquí querían seguir trabajando en el gobierno". "Nunca ha habido enfrentamiento", ha apuntillado.



El regidor ha defendido el pacto alcanzado para "dar estabilidad" a la acción de gobierno y al trabajo institucional, ha subrayado que en el PP "hemos sido enormemente leales" y que tienen "la conciencia absolutamente tranquila porque hemos cumplido siempre" al tiempo que ha asegurado que "evidentemente ahora gobernaremos en minoría".



"Hemos suplido en multitud de ocasiones la falta de experiencia de los ediles de Vox y nuestra intención era seguir trabajando siempre pues, aunque hemos podido tener muchas discrepancias, no son motivo suficiente para romper el pacto de gobierno", ha apuntado.



Ante el "cambio lógicamente de situación", ha remarcado que cuenta con un grupo de concejales "con suficiente experiencia y con capacidad de gestión ya demostrada" para la reestructuración. "En el anterior mandato llevamos la gestión con ocho concejales con acción de gobierno y ahora la llevaremos con siete. Teníamos un equipo de gobierno enormemente austero, y volvemos a esa austeridad", ha manifestado.



En esta línea, Góngora ha trasladado que "no le preocupa" alcanzar acuerdos con la oposición y, por tanto, la "gobernabilidad" y ha aludido a como el presupuesto municipal actualmente en vigor se aprobó "una vez negociado, por unanimidad" del pleno.



Ha destacado "la disposición que siempre ha tenido" el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Miguel Alarcón, y ha señalado que hablarán con Ciudadanos y "también con Vox, porque tenemos muchos punto en común".



"Evidentemente, tendremos que apelar al entendimiento que tuvimos con los presupuestos del año pasado para sacar adelante el de 2021, pero no veo obstáculos significativos para que podamos sacar ese presupuestos con mayoría suficiente", ha trasladado el alcalde ejidense para destacar que continuarán trabajando "con mucho diálogo, como hemos venido trabajando y se ha visto de forma constante y continua en la junta de portavoces".