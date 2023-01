Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 300 docentes reforzarán desde este mes la educación inclusiva en las primeras etapas jueves 05 de enero de 2023 , 17:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje se incorporan a los Equipos de Orientación dentro del nuevo Programa de Educación Inclusiva en centros públicos y concertados



La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional aumenta este mes de enero la plantilla de especialistas en Pedagogía Terapéutica con la incorporación de 281 especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) dentro del nuevo programa de Educación Inclusiva para centros públicos y concertados, mejorando así la atención del alumnado más vulnerable. De esta manera, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional continúa dando respuesta a las nuevas necesidades del sistema educativo y mejorando la atención del alumnado más vulnerable. Así, este curso se ha ampliado el número de especialistas de AL o de PT en 681 efectivos. El programa de Educación Inclusiva tiene como finalidad incrementar la provisión y optimizar la organización de recursos especializados que atiendan a la diversidad del alumnado, impulsar la detección e intervención precoces y potenciar el papel central de las familias en las etapas iniciales del proceso educativo. También pretende potenciar el rol de los profesores especialistas (PT/AL) y su papel en la transformación de las prácticas docentes y los entornos escolares y adecuar la ratio de apoyos que colaboren con el profesorado en la atención/respuesta a la diversidad. Estos profesionales desarrollarán sus funciones en colaboración con los profesionales de los servicios de Orientación Educativa, en los diferentes Equipos de Orientación Educativa, y las plazas serán ofertadas a través del Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI), tras las vacaciones navideñas. El Programa de Educación Inclusiva está destinado a centros educativos públicos y sostenidos con fondos públicos que escolaricen alumnado en el segundo ciclo de Educación Infantil y en 1º y 2º de Educación Primaria. Así, el destinatario último es el alumnado escolarizado en estos centros y sus familias, con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a retraso madurativo, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación y trastorno de atención o del aprendizaje. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 10.000 alumnos almerienses se acercan a la investigación aeroespacial

