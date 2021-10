Actividades familiares en el Día Internacional de las Bibliotecas en El Ejido

lunes 18 de octubre de 2021 , 15:55h

La Red Municipal de Bibliotecas celebra esta efeméride con el cuentacuentos ‘Erika y la danza’, una historia de educación emocional y danza educativa, creativa e inclusiva; donde no existen barreras ni límites para alcanzar los sueños





El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Cultura, conmemora este año el Día Internacional de la Biblioteca, que se celebra cada 24 de octubre, con un cuentacuentos muy especial para toda la familia en el que se fomentan valores tan importantes como el respeto, la tolerancia o la igualdad de oportunidades y en el que se muestra que la discapacidad no es otra cosa que la capacidad para enfrentarse a determinadas adversidades y obstáculos.



Erika y la danza’, de la autora Fátima Moreno, es una historia de superación, un cuento de educación emocional y danza educativa, creativa e inclusiva que deja al descubierto que no existen barreras ni límites para alcanzar los sueños. Sólo basta con desearlo y no rendirse jamás.



La historia narra cómo “Érika es una niña callada y soñadora que desea entrar en la mágica puerta roja para divertirse como lo hacen otros niños y niñas, pero se encuentra con un inconveniente y es que tras esa puerta todos pueden moverse libremente y ella cree que no puede hacerlo. Hasta que llega la ¡La gran tarde! Y descubre todo lo que capaz de conseguir…”.



El cuentacuentos tendrá lugar el próximo 23 de octubre, a las doce de la mañana, en la Biblioteca Municipal de El Ejido. Esta actividad, que incluirá danza en directo, será gratuita para toda la familia y su duración de unos 40 minutos, aproximadamente.



Otro de los cuentacuentos previstos con motivo de esta celebración tendrá lugar el 18 de diciembre, en el mismo lugar y hora; pero, en esta ocasión, la temática de la historia girará en torno a la magia. Se trata del ‘Mago Puk’, una historia de magia familiar dedicada a las distintas generaciones que será muy participativa, impactante y divertida.



Recordar, por último, que la Red Municipal de Bibliotecas está desde el pasado mes de septiembre a pleno rendimiento. En el caso de la biblioteca de Santa María del Águila, el horario será de martes a viernes, de cuatro de la tarde a ocho y media. La de San Agustín abre los lunes, martes, jueves y viernes, de cinco de la tarde a nueve y media de la noche. En Balerma, es de cuatro a ocho y media, los lunes, martes, miércoles y viernes. Y la biblioteca de las Norias abrirá sus puertas de lunes a jueves, de cuatro a ocho y media de la tarde.



En cuanto a la Biblioteca Central de El Ejido insistir en que mantiene su horario de lunes a viernes, de nueve de la mañana a nueve de la noche, y los sábados de diez a dos de la tarde.