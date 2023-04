Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Adiós Google, adiós Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 20 de abril de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Google es el buscador más utilizado en el mundo, pero también el más cuestionado por sus prácticas de censura y manipulación de la información. Un ejemplo reciente de esta actitud autoritaria es el caso de Noticias de Almería. Ha pasado más veces, pero es que en un solo día nos han desindexado cinco noticias, sin dar ninguna explicación ni motivo. Estas noticias, que están desde hace mucho tiempo en nuestro archivo (y ahí siguen, aunque no puedas encontrarlas desde Google) trataban temas de actualidad en su momento, y una de ellas es algo tan absurdo de censurar como la lista electoral de un partido político en las elecciones municipales de hace ocho años. Basta con que alguien solicite que se desindexe para que sean eliminadas de la web de Google, pero no de la web de Noticias de Almería, donde siguen siendo accesibles para los lectores. Sin embargo, al no estar indexadas por el principal buscador, quedan ocultas para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que no pueden acceder a ellas a través de una simple búsqueda. No es la primera vez que Google actúa como censor con Noticias de Almería. Ya en otras ocasiones ha desindexado noticias sin motivo justificado ni justificable, e incluso ha eliminado un vídeo de Youtube, la plataforma de vídeos propiedad de Google, que contenía una información periodística de indudable interés general y que seguramente recuerden, el de un alcalde que confesaba haberse llevado unos animales municipales a su propio corral en otro pueblo ¿lo recuerdan? Pues estupendo, porque ya no lo pueden ver. Estas acciones arbitrarias y opacas suponen una grave vulneración del derecho a la información y a la libertad de expresión, que son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Google, una empresa privada con un enorme poder e influencia en el mundo digital, no puede ni debe decidir qué noticias son válidas y cuáles no, ni imponer su criterio sobre el de los profesionales del periodismo. Da igual que las noticias vayan firmadas, da igual que sean publicadas en un medio de comunicación que cumple la normativa y la ética. ¿Imaginan que por la petición de alguien anónimo, se retiraran de las hemerotecas ciertos periódicos, o de las bibliotecas determinados libros? Sí, eso tiene un nombre. Ahora les propongo que piensen a la inversa. Es decir ¿Cuanta información nos hurta Google cuando buscamos? Por eso yo me he pasado a Bing, un buscador alternativo que respeta la pluralidad informativa y no censura ni manipula los contenidos. Bing me ofrece resultados relevantes y fiables, sin filtros ni sesgos ideológicos. Bing me permite acceder a todas las noticias de Noticias de Almería y de otros medios independientes que Google quiere silenciar. Bing me respeta como lector y como ciudadano. Por eso yo digo: adiós Google, adiós. NOTA: ¿Indexará Google este artículo o lo retirará por considerar que afecta a su imagen empresarial? Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 882 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes Noticias relacionadas La Inteligencia Artificial llega a Noticias de Almería