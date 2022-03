Almería Las lluvias que se esperan el miercoles limpiarán la calima de Almería martes 15 de marzo de 2022 , 20:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras amanecer ayer con el cielo cubierto de polvo arcilloso, la ciudad de Almería y los municipios costeros occidentales de la provincia seguían hoy cubiertos de un manto anaranjado que dificultaba la visión y llenaba de una fina capa de sedimento todo aquello que tocaba a su paso, debido a la alta densidad de polvo sahariano en suspensión, que filtra los rayos de luz y solo deja colarse los tonos más cálidos. El polvo sahariano que hay en la atmósfera del litoral almeriense ha degradado la calidad del aire hasta niveles "extremadamente desfavorables” (por encima de 300 puntos), alcanzando en algún momento del día los 2,599 puntos según la escala ICA (Índice Calidad del Aire) y los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la Agencía Europea del Medio Ambiente, (EEA por sus siglas en inglés) consultados por Noticias de Almería. Este episodio no ha afectado al levante almeriense y al interior de la provincia, pero si a la vecina Murcia e incluso a la provincia de Alicante. El fenómeno no ha sido exclusivo del sur de la Península, pues el polvo en suspensión ha alcanzado incluso zonas costeras del litoral cantábrico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para hoy martes un aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros y vientos de hasta 70 kilómetros por hora en el Poniente, el Levante y la capital de Almería a partir de las 15,00 horas. Por otra parte, mañana será un día encapotado con lluvia, lo cual contribuirá a limpiar la atmósfera de las partículas en suspensión, -en especial las PM 2.5, las más dañinas para la salud- aunque dependiendo de la intensidad habrá lluvias de barro y nevadas de color rosáceo: es lo que en meteorología se conoce como 'nieve de sangre'. Las temperaturas máximas en Almería sufrirán un descenso notable, llegando a los 17 grados, pero la mínima experimentará una pequeña desviación (con una sensación térmica máxima de 18 grados y mínima de 12). El viento seguirá soplando con dirección nordeste, pero mas flojo en intensidad. No se esperan demasiados cambios para los próximos días en otros municipios como Níjar o El Ejido, por tanto estamos hablando del final de un episodio puntual de calima. Este episodio tiene como culpable a la borrasca 'Celia', que ha puesto en alerta a 11 comunidades por lluvia y viento, y que dejará precipitaciones generalizadas casi toda la semana en España. La calima, que se produce cuando las nubes retienen la arena que el viento transporta desde el desierto del Sahara, -un fenómeno muy común también en las islas Canarias- se da principalmente cuando una borrasca se sitúa al oeste de África y, como si fuese un ventilador, levanta todo el polvo del desierto africano. En cualquier caso, es aconsejable usar mascarilla en el caso de que haya que salir de casa para evitar problemas respiratorios, -en especial aquellas personas con problemas de esta índole- así como protegerse la vista. EN URGENCIAS POR AHOGO El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha registrado este martes un "aumento exponencial" de pacientes que acuden a consulta con sintomatología de dificultad respiratoria debido a la calima que se cierne sobre la capital y que ha colocado la calidad del aire en niveles "extremadamente desfavorables". Así lo ha trasladado el jefe del Servicio de Urgencias, Antonio Duarte, quien ha precisado que, desde que hace doce horas diese comienzo el fenómeno de intrusión de polvo sahariano, se han acercado a este punto de emergencias "fundamentalmente pacientes asmáticos jóvenes" que sufren un incremento de la sensación de "ahogo". Duarte ha indicado que a las consultas de Urgencias han acudido también "muchos pacientes" que han salido a hacer "ejercicio al aire libre y han tenido que parar la actividad por dificultad para inhalar el aire". Desde Torrecárdenas han hecho hincapié en que los pacientes con patologías respiratorias crónicas deben extremar las precauciones, "tener a mano siempre el inhalador", y ante "cualquier duda", consultar. Duarte ha indicado que, en esta situación, es "muy recomendable no hacer actividades al aire libre" y evitar "en todo lo posible" salir a la calle, permaneciendo "en la medida que se pueda" en casa. Al tiempo, ha aconsejado el uso en exteriores de mascarilla FPP2 y "evitar las zonas de corriente de aire, en las que es aún peor el polvo en suspensión". Según los registros de Índice de Calidad del Aire del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), la estación de Almería detecta desde las 11,00 horas de este martes una situación "extremadamente desfavorable" debido a los niveles de PM2.5, "peor contaminante de la categoría". Esta concentración, que alcanza los 166 ug/m3 y triplica ampliamente el máximo permitido, causa "condiciones de emergencia para la salud pública por los que la población entera puede verse gravemente afectada". Los niveles de PM10 han superado también los márgenes y se sitúan en 104.7 ug/m3 Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Un sindicato de docentes pide cerrar la aulas por la calima Almería amanece con calidad "arriesgada" del aire Almería en sepia

