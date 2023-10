Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Almería Western Film Festival clausura su edición número 13 con un excelente palmarés

sábado 14 de octubre de 2023 , 22:10h

Almería Western Film Festival (AWFF) ha clausurado su 13 edición con la tradicional gala donde tiene lugar la entrega del palmarés a los ganadores del certamen. Este año ha vuelto a estar conducida por el cómico y actor Santi Alverú y ha contado con la actuación de ‘Yellow Rose Trio’.

El presentador ha hecho balance de estos cuatro días intensos en los que han participado directores, actores, productores y otros profesionales de la industria, no solo nacional sino internacional. Además, ha sido un récord de asistencia a las actividades desarrolladas en los poblados Oasys MiniHollywood, Western Leone y Fort Bravo Texas Hollywood, así como en el pueblo de Tabernas.

Los protagonistas de esta noche han sido los equipos de las obras premiadas en las secciones que componen el festival. El premio a la mejor película ha sido para ‘Godland’ de Hlynur Palmason, este largo también ha recibido el premio a la mejor interpretación a Elliot Crosset Hove. El premio Carlo Simi a la contribución técnico-artística al género wéstern ha recaído en Felipe Gálvez y Antonia Girardi por el guion de ‘Los Colonos’, y el premio del público ha sido para el documental ‘Call Me Mule’ de John McDonald.

En cuanto a los cortometrajes, el mejor de esta edición ha sido ‘Chi para pre primo’ de Emanuele Palamara y el premio RC Service a la mejor dirección de fotografía de una obra española ha sido para César Hernando por el cortometraje ‘Sacrilegio’, este corto también ha recibido una mención especial del jurado como mejor cortometraje. El premio Canal Sur Radio y Televisión a la creación audiovisual andaluza ha sido para ‘Velox’ y el premio del público al mejor corto ha sido para ‘Bounty for Bernadette’.

Durante la gala de clausura en el teatro municipal de Tabernas, el alcalde de Tabernas, José Díaz, ha hecho entrega del premio ‘Desierto de Tabernas’ al coordinador de semovimientes Paco Ardura por su aportación. “Agradezco sobre todo este premio al pueblo de Tabernas, hace 65 años que lo conozco, su desierto que he recorrido en cientos de rodajes. Cuando me llamaban para hacer una película aquí me ilusionaba enormemente, lo he pisado desde la Rambla del Búho hasta Cabo de Gata, todavía recuerdo cuando hicimos ‘Cleopatra’ con 1.200 caballos y sus especialistas”, ha dicho con gran emoción Ardura.

El crítico y periodista cinematográfico, Alejandro G. Calvo, le ha hecho una entrevista donde ha tenido la oportunidad de conversar con el sobre su larga trayectoria. Paco Ardura (Madrid, 1933) es una leyenda del séptimo arte, una vida dedicada a abastecer equinos y carruajes a miles de producciones. A través de su empresa ‘Animales y Carruajes’ provee de caballos, carros y diligencias a cientos de películas durante cinco décadas. Vinculado además durante años a los decorados Fort Bravo Texas Hollywood, su colección alcanza hoy las 2.000 sillas de montar y más de 200 carruajes de todas las épocas.

En la gala han estado presentes la diputada de Cine, Cultura e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez. Santi Alverú ha finalizado invitándonos a la próxima edición de Almería Western Film Festival en 2024: ‘Hasta el año que viene, que será la décimo cuarta edición del Almería Western Film Festival. ¡Viva el wéstern y viva Tabernas!’.

Almería Western Film Festival se celebra del 11 al 14 de octubre de 2023, en Tabernas y los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. En esta edición los patrocinadores destacados son Senator Hotels & Resorts, Centro Comercial Torrecárdenas, Cajamar, Construcciones Contreras y Vellsam. RTVE y Canal Sur Radio y Televisión son los medios de comunicación colaboradores.