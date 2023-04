Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Aprobado el "histórico" convenio del soterramiento lunes 03 de abril de 2023 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento se convierte en la primera administración que da luz verde al documento “con el que se ven cumplidas las aspiraciones que desde hace más de 25 años se marcara la ciudad” El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy por unanimidad el convenio de colaboración entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad (Adif-AV), la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la ejecución y financiación de la segunda fase de la integración del ferrrocarril en la ciudad de Almería. Un acuerdo que subraya el “compromiso” municipal, con la aportación de 34,2 millones de euros de aquí a 2026, para la ejecución de esta obra “fundamental” en el desarrollo y transformación de la ciudad de Almería. “Hoy es un día importante para la ciudad de Almería, un día en el que se ven cumplidas las aspiraciones que hace más de 25 años se marcara la ciudad para dar respuesta al conflicto planteado, desde mucho tiempo antes, entre la trama urbana de la ciudad y la actual ubicación de la infraestructura ferroviaria”, trasladaba la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, en el punto único de una sesión plenaria extraordinaria celebrada hoy por la corporación municipal. En este día “histórico” como así se ha escuchado desde diferentes formaciones políticas, la concejala de Urbanismo ha significado el papel de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, destacando la “determinación” que ha mantenido, en momentos complicados que en las últimas semanas se han manifestado entre las partes que forman parte de este convenio, negociando la financiación del proyecto, “apelando al sentido común y a la altura de miras del resto de administraciones que, finalmente, se ha traducido en un acuerdo consensuado”, ha subrayado. De tal forma, el acuerdo y la próxima firma del convenio “permitirá abordar una obra que, en términos de transformación urbana, está a la misma altura, incluso más, que la llevada a cabo en su día sobre la Rambla. No solo por la envergadura de la inversión, más de 234 millones de euros, sino también por la relevancia que tendrá en la transformación de la trama urbana de la ciudad y su afección hasta en nueve barrios: Los Molinos, El Puche, La Goleta, Tagarete, Nueva Andalucía, Ciudad Jardín, 500 Viviendas, Oliveros y Cortijo Grande”, ha enumerado. Martínez Labella ha agradecido, en este punto de la historia que afronta por delante este proyecto, “a todos los técnicos municipales que han intervenido directamente en este proceso, desde que en 1998 se realizara el primer estudio de integración urbana, encargado en 1998 por el Ministerio de Fomento, Renfe y Ayuntamiento y se incluyera su planificación dentro del hoy todavía vigente PGOU, como Javier Garrido o María del Mar Capel; a concejales anteriores que han tenido responsabilidad en el área de Urbanismo y a alcaldes. A Juan Megino, impulsor del Plan General; a Santiago Martínez Cabrejas; a Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, con quien se firmó el primer convenio en 2010 y que ahora liquidamos, y a Ramón Fernández-Pacheco, con quien se hizo realidad el soterramiento de las vías del tren en El Puche”. “El soterramiento ha sido uno de los grandes proyectos que esta ciudad se marcó en su día realizar y está ahora más cerca de hacerse realidad”, se ha congratulado Martínez Labella. “Hablar en los últimos años de esta obra era sinónimo de hablar de la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Almería, de solventar, vía ferroviaria, el gran problema de las comunicaciones que siempre ha padecido esta tierra y cicatrizar esa gran herida que las vías del tren infligían a la ciudad, que dividía barrios y suponía un obstáculo para la movilidad y la permeabilidad de la su trama urbana”, recordada. “No ha sido fácil llegar hasta aquí, Y este convenio que hoy aprobamos tiene una trascendencia vital para Almería”, ha reiterado Martínez Labella, explicando que “los dos kilómetros de soterramiento, sumando la obra ya ejecutada de eliminación del paso a nivel de El Puche, abren un sinfín de oportunidades a todos estos barrios, oportunidades para una transformación que ni siquiera podrían llegar a plantearse de no llegar a ejecutarse este proyecto. “Estamos ante el gran reto de la próxima Corporación, con una obra de casi 235 millones cofinanciada por las tres administraciones: Adif, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería. Casi 35 millones será la aportación del Consistorio, cantidad, a la que hay que sumar los 10 millones aportados ya, una cifra millonaria para permitir la metamorfosis urbana, sustituyendo los puentes de la Avenida del Mediterráneo, de Los Molinos, de la Autovía del Aeropuerto, del paso inferior de la Goleta, de una valla que ocultan las vías que hay detrás por un gran bulevar”, ha expresado la edil popular. En este punto ha reclamado Martínez Labella “hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos en todo lo que esto puede suponer, con el añadido de la llegada del AVE a Almería. En 2026, si todo marcha como está previsto, y estaremos vigilantes para que así sea, habremos pasado de las aspiraciones a las oportunidades”. “Estamos haciendo historia, vuelvo a reiterar, gracias a esa determinación municipal de la que hemos hecho gala y que no debemos perder, para que el Ayuntamiento de Almería, como ya dije en el debate del estado de la ciudad, nunca sea un obstáculo si no la solución a los problemas de los almerienses”, ha concluido Martínez Labella. Contenido del convenio El convenio a suscribir entre las administraciones participantes, Adif, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería, recoge una financiación conjunta de 234,77 millones de euros. El compromiso de las aportaciones a realizar por las partes es de 154,67 millones de euros, por parte de Adif AV; el Ayuntamiento aportará, por su parte, 34,28 millones de euros y la Junta de Andalucía 45,82 millones de euros. Una aportación que bien podría verse modificada a la baja de acuerdo a la llegada de fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La actuación Integración del Ferrocarril en Almería. Fase 2 objeto de ejecución y financiación mediante este convenio contempla: ·El soterramiento de la travesía ferroviaria de acceso a la estación de Almería en una longitud de 1.478,187 metros definida para explotación de tráfico mixto, en prolongación del túnel construido con el Proyecto de Integración del Ferrocarril en la Zona de El Puche de longitud 390,227 metros. El túnel completo tendrá una longitud total de 1.868,41 metros. ·La remodelación y adecuación de la actual Estación de Almería la cual se mantiene en superficie - diferenciando dos edificios uno para la explotación ferroviaria y otro para la estación de autobuses - con una nueva playa de vías y andenes a la cota actual, adaptada para los nuevos tráficos de Alta Velocidad. Además, se ejecutará un aparcamiento público subterráneo bajo las dársenas de la estación de autobuses. ·Mejora de la integración urbana en el entorno de la actuación, incluyendo la construcción de una pasarela peatonal sobre la rampa de salida del soterramiento, conectando la Avda. Sierra de Alhamilla y la calle Elio Antonio de Nebrija y un nuevo vial de conexión transversal entre el edificio histórico de viajeros y la estación de Almería. Dicho vial ubicará la zona de kiss&train, taxis, estacionamiento, PMR, etc. ·Asegurar la viabilidad de la conexión del futuro ramal al puerto de Almería con la línea general. El trazado propuesto prevé la futura implantación del aparato de vía desde el que se iniciará el Ramal al Puerto, localizado entre la Avda. del Mediterráneo y la estación de Almería.

