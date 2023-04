Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cazorla felicita al mundo Cofrade por la magnífica Semana Santa

lunes 10 de abril de 2023 , 18:00h

El concejal y candidato a la alcaldía de Almería, Miguel Cazorla, ha realizado esta mañana ante los medios de comunicación el balance de lo que ha supuesto la Semana Santa para la ciudad. Así, para el edil “podíamos definirla como una de las mejores de la última década previa a la pandemia”.

Cazorla ha señalado que “desde el punto de vista de afluencia de visitantes, hemos visto las calles abarrotadas de visitantes de Almería y de fuera de nuestra provincia”.

Además, ha apuntado que “ en el seno de las Hermandades se ha visto aumentado de manera considerable el número de participantes tanto en nazarenos se refiere, como a costaleros y mantillas, todo un revulsivo que demuestra que la Semana Santa de Almería se ha convertido en un gran referente en el panorama nacional, después de que durante la corporación 2003/2007, fecha en la que Cazorla fue concejal de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio y Turismo, fuese declarada de Interés Turístico de Andalucía y posteriormente se declaró de Interés Turístico Nacional.

“Desde Almería Avanza queremos felicitar a todas las Hermandades y Cofradías de Almería por el gran trabajo realizado durante todo el año creando Hermandad y dando testimonio de Fe en la calle como manifestación popular. Algo que hace confluir Fe, Tradición y sobre todo impulso al turismo, generando así empleo, vida e invitando a salir a la calle a los almerienses y visitantes reactivando la hostelería, el comercio y la vida social y participativa en la ciudad. Todos hemos visto el Centro y el Casco Histórico como un lugar de encuentro que debería de ser y estar en permanente vida, pero tristemente no es así”.

Además Cazorla ha agradecido públicamente a todas las Hermandades “la buena acogida que ha tenido nuestro ofrecimiento e iniciativa de tener la Sede de Almería Avanza Capital a disposición de todas las Hermandades durante su Estación de Penitencia, así como el uso dado de la misma por costaleros, mantillas, miembros de bandas de música y todos los almerienses que lo han necesitado”.

En cuanto a las cifras que ha dejado la Semana Santa de 2023 Cazorla ha recordado que, han sido 22 Hermandades y más de 5.000 personas las que han participado activamente en ella, entre penitentes, costaleros, portadores, mantillas, bandas de música y agrupaciones musicales de tambores y cornetas.

Cazorla ha señalado que se han superado todas las expectativas de los hosteleros, ya que antes de que se iniciara la Semana Santa, ASHAL estimaba que la ocupación inicial de bares, restaurantes y terrazas oscilaría entre el 80% en los días laborales y el 100% en las fechas más relevantes. “Previsión que se ha superado y que se ha visto incrementada en un 5% con respecto a los años precovid”.

A estos datos hay que sumarle la gran afluencia de público a las procesiones, ocupándose a diario las más de 1.600 sillas que se habían colocado a lo largo de la carrera oficial.

Cazorla ha querido también poner de manifiesto los aspectos negativos que ha observado en el transcurso de esta Semana Santa, tales como los comentarios que tanto en redes sociales, como a el mismo le han hecho llegar un gran número de usuarios de la APP en la que se daba la información de todas las Hermandades y Cofradías a diario, ya que durante los primeros días no señalaba la ubicación real ni del usuario, ni de la Cruz Guía con respecto a la situación en la que en cada momento se encontraban las Hermandades, no correspondiéndose la información dada por la aplicación a los tiempos establecidos en los itinerarios, por lo que cuando había retrasos y el usuario estaba en ese punto, la ubicación señalada por la APP no era la correcta.

El edil ha hecho también mención al incidente ocurrido con algunos viandantes mal educados e irrespetuosos que pasaron por delante de miembros de una banda de Tambores y Cornetas, llegando incluso a agredir a los músicos. “Algo que denota la falta de respeto a nuestros músicos y componentes de bandas de tambores y cornetas, agrupaciones musicales y músicos en general, que hacen un gran trabajo durante todo el año por nuestra Semana Santa”.

Así mismo el concejal se hace eco de las múltiples críticas del palco oficial puesto en la Plaza de la Catedral a modo de pantalla, de frente a nuestra S.A.I. Catedral imposibilitando su visión. “Está claro que es algo mejorable en el que durante toda la carrera oficial las sillas no imposibilitan ver desde la acera los cortejos procesionales y las autoridades podrían estar en esas mismas sillas sin tener un espacio que impida la visión del mayor templo de la diócesis”.

Cazorla considera que la Semana Santa de Almería está en auge, aunque cree que puede mejorarse, no solamente con la subvención por parte del Ayuntamiento, sino también por algo muy importante, haciendo alusión al 10 de Octubre de 2018, fecha en la que se presentó un estudio en el que se reflejaba el impacto económico de la Semana Santa en la ciudad, que el mismo impulsó.

Un estudio que ponía de manifiesto que el impacto directo ascendía a 8,3 millones de euros, a lo que se la sumaba el impacto indirecto de 2,6 millones, generando más de 11 millones de euros de beneficio total para la ciudad. “Cifras que a todas luces se han superado durante este año”.

En otro orden de asuntos Cazorla ha recordado que, durante todo el transcurso de la Semana Santa “los integrantes de Almería Avanza Capital no hemos parado, ya que además de mantener la sede abierta durante todos los días por la mañana y por la tarde, momentos en los que un gran número de almerienses se han acercado interesados por nuestro proyecto, afiliándose o registrándose como simpatizantes, también hemos estado en el mercadillo del Auditorio, este sábado pasado y en la puerta del Power Horse Estadio de los Juegos Mediterráneos, apoyando a nuestra Almería y dando a conocer nuestros mensajes a todos los aficionados”.

Por último ha apuntado que “continuamos elaborando nuestro programa electoral cumpliendo con las fechas, por lo que antes de que concluya el mes de abril o durante la primera semana de mayo presentaremos nuestra lista electoral con la que confluiremos en las próximas elecciones municipales en la capital como Almería Avanza”.