Cazorla: “el Presupuesto del 2023 es el del adiós”

miércoles 21 de diciembre de 2022 , 12:48h

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado esta mañana el último Pleno del año, el más importante dado que el único punto del órden del día trataba sobre la aprobación de los Presupuestos Municipales para el próximo 2023.

En su primera intervención, el concejal no adscrito Miguel Cazorla se ha mostrado rotundo al asegurar que “los presupuestos que hoy traen para su aprobación son poco realistas.” A la vez que ha recordado que comienzan con superavit, cuestión que pone de manifiesto que “se han quedado en el tintero obras sin ejecutar y que venían contempladas en los presupuestos de años anteriores por la falta de gestión del Equipo de Gobierno”.

El concejal se ha referido a las cuentas municipales de 2023 como “los presupuestos del adiós”, recordando que en mayo tendrán lugar los comicios y que dichos presupuestos “se centran más en conseguir votos que en las verdaderas necesidades de la ciudad.

A juicio de Cazorla, estos presupuestos están plagados de cuestiones irrealizables calificando muchas de ellas de “postureo”.

Ha recordado en su intervención que “he intentado siempre liderar la cultura del consenso político y de la transparencia, frente a un partido conservador e inmovilista anclado en el pasado y sin alternativas, ni capacidad de gestión. Siendo mi principal objetivo mejorar la Capital de Almería en todos los aspectos y la calidad de vida de todos los vecinos.”

Cazorla ha apuntado que “nunca he entregado el apoyo a un presupuesto sin condiciones pactadas y por eso, siempre he plantado cara a los inclumplimientos, a la desidia, a la falta de gestion y a la pasividad. Siempre he sido leal, constructivo, pero contundente en la crítica positiva aunque al mismo tiempo he fiscalizado y denunciado todo aquello que puede ser un error.”

De echo, el edil ha manifestado que ha estado esperando hasta el último minuto antes de que comenzase la sesión plenaria para poder hablar con el Equipo de Gobierno al objeto de apoyarlos o de abstenerse, pidiéndoles tan solo siete cosas.

- Inversiones concretas que deben estar iniciadas antes del 1 de Abril del 2023.

1.- Remodelación, asfaltado, cambio y ensanchado de acerado y eliminación de aparcamientos de la Calle Delicias, tal y como se acordó en la moción aprobada en el plenario.

2.- Inicio de la construcción hasta colocación de la primera piedra de la Sede social del barrio de Bellavista en los terrenos cedidos para tal fin por los vecinos cuando se urbanizó el barrio, tal y como se acordó en el plenario mediante moción.

3.- Iluminación de los barrios del paraje Guillen, Cortijo Cintas, Llano de la Molina, Cortijo Córdoba, en todos los casos que haya asfalto. Así como el proyecto de la iluminación del Barrio de la Juaida.

4.- Puesta en Valor para poder ser visitadas las Canteras Califales y concluido el proyecto de las cuevas de la Campsa.

- Creación del Defensor del Ciudadano.

- Cumplimiento de la reciente moción para la realización del plan de choque para limpiar los Grafiti.

- Creación de la Ordenanza de Convivencia Cívica.

- Plan de Choque de mejora para cada barrio con un calendario de actuaciones plurianual.

- Cumplimiento de las Actuaciones para jóvenes aprobadas en el plenario asi como la creación de la Casa de la Juventud.

- Concluir todo lo firmado y no ejecutado desde el año 2020-2022, incluidas la mociones que ha presentado y defendido en el Plenario y que formaban parte de los acuerdos firmados; deben de estar puestas en marcha antes del 15 de Abril del 2023.

Cuestión esta, la de su reunión con el Equipo de Gobierno para hablar de dichos presupuestos, que no se ha producido, por lo que su voto finalmente ha sido negativo.

Una vez apuntado que votaba en contra, ha señalado los puntos por los que ha tomado esta decisión:

-. Por los incumplimientos sistemáticos de los pactos firmados por el PP.

-. Por la falta de gestión del Equipo de Gobierno.

-. Por la inclusión y puesta en marcha de los bastidores de la Desaladora, sin que se haya buscado la solución de la extracción directa desde el mar. A lo que hay que sumarle que se han tomado a su juicio malas decisiones en materia de política del agua, en clara referencia a las 5000 familias que se están viendo afectadas por la continua esquilmación de los acuíferos.

-. Falta de participación ciudadana.

-. Los problemas de iluminación y de seguridad en los barrios.

-. Abandono del comercio tradicional.

-. Él “capricho” del Paseo de Almería, que “nadie sabe para lo que ha servido, solo para entorpecer y desfavorecer al pequeño comercio”.

Sin olvidar el tambien “capricho” del Pingurucho de la Plaza Vieja, la falta de limpieza en un gran número de zonas de la ciudad, la poda de los árboles o la dejadez que muestran las calles, entre otras muchas cuestiones.

Por último, Cazorla le ha deseado mucha suerte a la alcaldesa ya que le ha recordado que “ ha heredado un Equipo de Gobierno que usted nunca ha elegido y unos proyectos que no son los suyos, estando condenada a terminar de ejcutar la herencia recibida”.

“Herencia envenenada con cuestiones como el Paseo de Almería, el Pingurucho, la esquilmación del acuífero con una mala política de la gestión del agua desalada, y la desatención al Casco Histórico, el olvido en materia de participación ciudadana, entre otras muchas cuestiones heredadas de su antecesor”.