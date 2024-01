Almería Ampliar Colegio de Economistas dona más de quinientos euros a Casa Nazaret jueves 25 de enero de 2024 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ha liderado una campaña para que todos los residentes de esta casa de acogida tuvieran su regalo el 6 de enero El Colegio Profesional de Economistas de Almería visitó ayer la Casa Nazaret para culminar la emotiva y humana campaña solidaria que, tras el éxito de participación de la primera edición, desarrollaron por segunda vez la pasada Navidad y que permitió que todos los residentes de esta casa de acogida tuvieran su regalo de Reyes Magos el pasado 6 de enero. Además, el resto de aportaciones sobrantes se han entregado como donativo. La decana del Colegio, Ana María Moreno, acompañada por otros miembros de la Junta de Gobierno como la delegada de Justicia, Rebeca Gómez, y Joaquín Rodríguez, visitaron la Casa de Nazaret e hicieron entrega de un cheque por valor de 530 euros, importe correspondiente a las donaciones que, además de cumplir con las cartas enviadas a los Reyes Magos, colegiados y particulares han realizado con motivo de la iniciativa “Los Reyes de los más pobres”, proyecto solidario desarrollado esta Navidad por el Colegio. “Empezamos con esta iniciativa el año pasado y fue tanta la ilusión y la alegría que tuvo que decidimos repetirla. Les animamos a escribir su carta, pues la mayoría de ellos no habían recibido nunca un regalo, y el resultado fue que gracias a la generosidad de los colegiados y otras aportaciones de entidades y ciudadanos pudieron recibir lo que habían pedido”, apunta Ana Moreno. Gracias a las aportaciones de colegiados y personas anónimas los residentes de la Casa de Nazaret han podido tener un regalo de Reyes. La misiva de los residentes comienza así: “Este año no ha sido fácil, pero somos muy felices en la Casa de Nazaret. Aquí hemos encontrado una familia que nos da mucho amor y compañía. Nos hemos portado bien, ayudando a los demás residentes y sobreponiéndonos a nuestras enfermedades y penas con ayuda de algunos voluntarios que nos han ayudado mucho. Como sabemos que el 5 de enero visitaréis todos los hogares del mundo, nosotros os hemos escrito nuestra Carta. De todo corazón os agradecemos que os acordéis de nosotros. Nunca podremos olvidar vuestra generosidad”. La colonia fue el regalo más solicitado, pero también camisetas interiores, zapatillas deportivas, libros, chándal, móvil, sandalias, botas de senderismo o, sencillamente ‘sorpresa’ aparecen en una lista que se podía consultar a través del Colegio de Economistas para poder hacer realidad el deseo de todos. La Casa de Nazaret es una institución benéfica que desde 1970 acoge a los más pobres y desvalidos de la sociedad, sin cabida en ninguna parte, abandonados, enfermos terminales, personas rescatadas de las calles, sin familia, que llegan a la recta final de sus vidas sin recursos para sobrevivir. La Casa se mantiene gracias a los donativos y el trabajo altruista de los voluntarios. No reciben ayudas públicas de ningún tipo. Tres frailes Franciscanos de Cruz Blanca y tres aspirantes se encargan de cuidar en el tramo final de sus vidas a 40 personas desahuciadas de la sociedad. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas La Iglesia reduce su deuda 1,5 millones en Almería