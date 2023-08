Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación ‘Costa de Almería’: un destino para disfrutar del turismo industrial viernes 11 de agosto de 2023 , 09:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La provincia de Almería cuenta con centros de investigación que son referente internacional y un importante atractivo turístico

La provincia de Almería se ha convertido por méritos propios en el único destino del continente europeo capaz de ofrecer una clase magistral en cada visita como complemento a sus playas vírgenes, tradiciones y cultura, espectacular naturaleza y gastronomía única. La sobresaliente belleza natural de la provincia de Almería la ha convertido en un paraíso para el turismo en el que ha ganado enteros en los últimos años, el turismo experiencial. Dentro de esta búsqueda del viajero por llevar sus sensaciones al límite, la provincia se ha convertido en destino de referencia para aquellos que tienen curiosidad investigadora y científica aunque estén de vacaciones o visita. Ese tipo de turismo en ‘Costa de Almería’ se puede conocer a través de los cuatro centros de investigación más importantes que tiene la provincia y que son punteros a nivel mundial. Calar Alto, la Plataforma Solar, las Canteras de Macael y los invernaderos de Almería. Una visita a cualquiera de estos centros de investigación es una apasionante clase magistral que invita al turista a viajar a la luna sin moverse de la tierra… Te contamos cómo. Sol En su intensa historia, la Plataforma Solar de Almería ha explorado la posibilidad de utilizar la energía solar para generar electricidad, desalar agua ó destoxificarla, entre otros campos. Junto a su vertiente investigadora, la PSA se ha aliado con el turismo científico para involucrar a los visitantes, a través de un interesante recorrido, la relación directa que existe entre el turismo y la ciencia. En la actualidad, su Centro de Visitantes hace una nueva apuesta hacia un turismo que entrega, no solo la certeza de vivir una gran experiencia, sino también el entretenimiento y, más importante aún, conocimientos de expertos que generan una significativa contribución tanto al país como al mundo. Estrellas Sin dejar de mirar al cielo, la provincia de Almería ha logrado abrirse paso entre los destinos de astroturismo más demandados del país. El motivo, sus más de 300 noches de perfecta visibilidad al año y la ubicación, en Plena Sierra de los Filabres del Centro Astrofísico más importante del continente, el de Calar Alto. Durante sus ‘tours’ por el cielo nocturno guiados por un astrónomo, los visitantes pueden contemplar con sus propios ojos los siempre impresionantes planetas de nuestro sistema solar, las delicadas nebulosas planetarias, los ´cúmulos globulares con millones de estrellas en forma de enjambre o la luz de otras galaxias distantes de nosotros millones de años luz. Piedra Un ejemplo paradigmático del turismo industrial centrado en la piedra natural es el del municipio de Macael, que además de ser un referente a nivel internacional en el mármol, ahora explota esta industria también con fines turísticos y culturales. Diversas instalaciones e iniciativas han dado un enorme impulso al turismo industrial que se está desarrollando en la zona, tales como el Centro de Interpretación del Mármol, el Sendero del Mármol, los Miradores de las canteras, el itinerario Rincones de Macael o las visitas organizadas a fábricas y talleres de escultura y artesanía. Esta rica cultura es puesta en valor, por parte de la Diputación Provincial de Almería para facilitar su conocimiento y experiencia por parte de visitantes y vecinos. Uno de sus proyectos más ambiciosos es el Centro de Interpretación del Mármol, que hace un recorrido por la historia del municipio en sus más de 250 metros cuadrados. Además de conocer las canteras a los artesanos que trabajan en ellas, se puede disfrutar de un recorrido por más de 25 siglos de historia. Campo Los invernaderos de la provincia de Almería se han ganado, por méritos propios, un hueco en la oferta complementaria y son cada vez más visitados por turistas de todo el mundo. Almería, conocida como la ‘Huerta de Europa’, realiza actividades innovadoras en sus invernaderos para dar a conocer su actividad. Las visitas guiadas por los distintos tipos de instalaciones agrícolas que existen, explicando su historia, tecnología y productos, se están convirtiendo en un reclamo turístico cada vez más demandado. Y es que tan importante como conocer los invernaderos que hacen de Almería la ‘Huerta de Europa’ es saber cómo nacen y se producen las hortalizas y demás productos agrícolas de nuestra tierra. El seguimiento desde la semilla hasta que el producto final es recolectado da una visión general de lo que esta industria supone. Todo este recorrido se realiza en grupos y de forma amena y divertida, con explicaciones y anécdotas que ayudan a entender mejor todo el proceso de cultivo y control biológico. La empresa pionera en hacer este tipo de visitas, Clisol Agro, realiza una labor divulgativa que llevan a cabo en una explotación agrícola ubicada en el corazón del mar de plástico de El Ejido, uno de los sumideros de Co2 más importantes del país. Desde que comenzaran su actividad, se ha convertido en un peculiar escaparate para mostrar al mundo cómo se producen las frutas y hortalizas que se consumen a diario en toda Europa. Entrañas En los últimos años se ha sumado a la oferta de turismo industrial de la provincia la Geoda de Pulpí, única visitable en el mundo y la segunda más grande del planeta. La transparencia, dimensiones, perfección y tamaño de sus cristales, de hasta 2 metros de largo, la convierten en un fenómeno único a nivel internacional. La visita a la Geoda y al interior de la Mina Rica es posible gracias al empeño de la Diputación Provincial y del consistorio pulpileño que se han empleado a fondo para abrir al gran público esta auténtica catedral de la minería de la provincia de Almería y del mundo entero. Sin duda, un impulso a naturaleza almeriense y a sus pilares y recursos más importantes que unidos a la nueva corriente de ‘sensaciones y experiencias’ han hecho crecer la oferta turística almeriense haciendo único e irrepetible al destino ‘Costa de Almería’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas ‘Costa de Almería’: un destino cultural de película con ‘El sol que necesito’ ‘Costa de Almería’, un paraíso para los amantes de la playa ‘Costa de Almería’ tiene ‘El sol que necesito’