Deportes Ampliar El CD El Ejido a por la segunda victoria frente al UCAM sábado 06 de febrero de 2021 , 17:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El domingo a las 12 del mediodía afronta en Santo Domingo a puerta cerrada otro encuentro clave para salir de la zona baja



El primer equipo del Club Deportivo El Ejido dirigido por Fran Alcoy se presenta sobre el césped del estadio municipal de Santo Domingo. Nuevamente sin público, pero con renovada ilusión los celestes esperan ratificar frente al UCAM Murcia, la mejoría experimentada por los ejidenses frente al Yeclano el pasado domingo.



El preparador valenciano que podrá sentarse oficialmente en el banquillo celeste este domingo a partir de las 12 de la mañana, manifestaba este viernes en la previa del encuentro que, “debut en casa lamentablemente sin nuestra afición, que creo siempre es importante y más en estos momentos de la temporada por la clasificación, y ante un rival hecho para ascender”, aseguraba Fran Alcoy que reconocía que la victoria en Yecla, “es lo que más hace evidentemente, más que el trabajo que podamos hacer el cuerpo técnico. Ha venido bien los tres puntos, porque hacía mucho tiempo que no lo conseguíamos y eso te permite trabajar la semana con más alegría y reforzar todo el trabajo que hemos hecho durante la semana pasada, porque así los chicos ven que si las cosas se hacen así las victorias llegan. Ha sido una semana buena de trabajo, como fue la anterior porque el grupo está muy receptivo y trabaja muy bien. En todo este poco tiempo que llevo aquí, no he tenido que hacer ninguna correpción por poco esfuerzo ni por despiste, están muy metidos”.

Refuerzos

En cuanto al mercado de invierno que finalizó el pasado lunes recordó que, “ya habíamos comentado que el mercado mientras que estuviera abierto, el CD El Ejido estaba en la obligación que si entiende que hay algo que merezca la pena y económicamente puede cojerse para beneficiar a la plantilla podía hacerse como así ha ocurrido. Había una licencia libre que se ocupó, y después surgió otra posibilidad y tuvimos que dar otra salida porque entendemos que es lo mejor, aunque luego las cosas pueden salir bien o no, pero a priori el equilibrio de la plantilla queda mejor así. Jonxa lo he tenido dos temporadas en Talavera, es un jugador contrastado que incluso llegó a debutar con Bielsa en la Europa League en el Athletic Club, ha estado en varios equipos como Baracaldo, Cartagena y creo que nos va a dar equilibrio ahí y con la recuperación de Tiago la banda izquierda cuenta con zurdos específicos. Estoy contento con la plantilla, encantado porque para mi es la mejor que puedo tener y creo que son los ideales para cumplir nuestros objetivos”.

UCAM Murcia

Del rival a batir este domingo comentó Fran Alcoy que, “hay que salir igual que en Yecla, evidentemente el partido es otro, distinto el rival, el escenario y el UCAM te va a exigir en otro sentido al del Yeclano, pero nuestra intención es ir a buscar el partido desde el principio a intentar ganarlo, buscar la portería contraria y a no dejarles jugar porque lo necesitamos así y no lo entiendo de otra manera para poder ganar el partido”.



Recordó que sin público en las gradas, “lamentablemente esta pandemia nos tiene a todos fuera de lugar, ojalá esto pueda cambiar algún día y podamos recuperar la normalidad, pero evidentemente para lo que es un equipo en su casa la afición es todo y ni nosotros ni nadie puede disfrutar de ella”.



En cuanto a las bajas ante este choque recordó que, “Palomeque ha entrenado durante la semana con problemas en un gemelo, pero el resto están disponibles y esperemos no tener problemas en el último entrenamiento. Víctor Pérez es baja por la expulsión. Ahora todo ha cambiado con esos tres puntos en Yecla, y al final fue una jornada redonda porque nos fuimos a trece puntos, y encima otros resultados nos beneficiaron al perder el Recreativo Granada y empatar el Sevilla Atlético y ahí hemos recortado y por tanto esta semana es importante volver a ganar para poder salir de los puestos de abajo. Espero ganar el domingo, es lo que me planteo a corto plazo, hemos trabajado bien durante la semana, aunque viene un rival importante, lo sabemos, pero con la clasificación que tenemos ahora no nos vale ni rivales pequeños ni grandes, hay que puntuar y salir a ganar.



Lo puedes dar todo y que el fútbol no te acompañe, pero por nuestra parte no va a quedar en poner todos los argumentos ofensivos y defensivos que tengamos para quedarnos con los tres puntos. Mi objetivo es terminar la primera fase fuera de los puestos de descenso, salvar la categoría y por eso vamos a luchar. La victoria del domingo pasado nos hace tener esperanza, muchas posibilidades y vamos a creer en ello y terminar fuera de los puestos de los equipos que van a luchar por no descender. Lo más cercano es el partido del domingo y no pensar más allá”.



El encuentro que comenzará a las 12 del mediodía este domingo se jugará sin público y será dirigido por el colegiado valenciano Sergiu Claudiu Muresan Muresan. Se podrá ver por footters y escuchar por la Radio Web Celeste. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.