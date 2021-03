Deportes Ampliar El CD El Ejido jugará en Marbella el cuatro de abril a las 20 horas domingo 28 de marzo de 2021 , 13:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Será el primer partido de la segunda fase que finalizará el 23 de mayo tras ocho jornadas en Tenerife frente al CD Marino



El Club Deportivo El Ejido comenzará la segunda fase para intentar lograr plaza la próxima temporada 2021-22 en la Segunda División RFEF, el domingo de Resurrección, 4 de abril a las 20 horas en el estadio Antonio Lorenzo Cuevas donde se enfrentará al Marbella FC, en el primero de los ocho partidos que disputará y que finalizará el próximo 23 de mayo en la isla de Tenerife frente al CD Marino.



Tras jugar en la Costa del Sol, los celestes recibirán en su estadio de Santo Domingo al Recreativo de Huelva y el 18 de abril jugarán en la isla de Gran Canaria frente a Las Palmas Atlético, finalizando la primera vuelta en El Ejido frente al Marino el día 25.



En la quinta jornada, recibirá al Marbella el primer domingo de mayo, y posteriormente visitará el estadio Colombino para medirse al Recre. Los dos últimos encuentros serán frente al filial de la UD Las Palmas en terreno celeste, y en el campo del CD Marino el próximo 23 de mayo.



24 puntos en juego, donde los ejidenses que inician esta segunda fase con 19 puntos en la cuarta posición de este grupo IV-E, tienen que terminar la competición en el primero, segundo o no ser el peor tercer clasificado de los cinco grupos para alcanzar su plaza en la Segunda División RFEF.

Empate frente al UCAM

Precisamente para continuar con la preparación ante esta fase decisiva, y debido a que no hay jornada este fin de semana, este viernes 26 de marzo al mediodía, los jugadores de Fran Alcoy disputaron un partido amistoso en el estadio BeSoccer La Condomina frente al UCAM Murcia. Al final de los 90 minutos, empate a un gol en un choque donde el conjunto celeste mantuvo su nivel de juego para mantener la intensidad y el estado de forma ante la primera cita en Marbella de la semana próxima.



El once inicial que presentó el técnico celeste, fue el formado por Godino; Adri Cova, Checa, Sana N’Diaye, Cristian Moreno, Jonxa; Isaiah, Víctor Pérez; Toni Dovale, Bryan Zaragoza; Etxaniz. A los 32 minutos, Tiago Portuga y Juanje entraban por Toni Dovale y Víctor Pérez. Tras el 0-0 al descanso, en la segunda mitad entraron Wilfred, Sergio Pérez, Toni Arranz y Boris por Godino, Sana, Juanje y Etxaniz. En el minute 60, Olavide y Lucas Ferraz por Bryan Zaragoza y Adri Cova. Los últimos cambios del técnico Fran Alcoy llegaron a los 70 minutos entrando Zubiri, nuevamente Sana y Jesús Beas por Cristian Moreno, Jonxa e Isaiah.



Los dos goles del partido se produjeron en los minutos finales. En el 33 de la segunda parte, marcaba Rafa de Vicente de penalti y en 43 era Boris Garrós quien empataba con el definitivo 1-1 tras una acción visitante.

Fran Alcoy

Tras finalizar este partido preparatorio, el entrenador del CD El Ejido, Fran Alcoy, declaraba la Radio Web Celeste que estaba muy satisfecho, “por como había competido el equipo y el trabajo realizado por todos y por el juego desplegado ante un rival de mucha entidad que no ha reservado nada de lo que tenía para jugar y que como nosotros a venido a competir el partido de cara al próximo compromiso de la semana próxima”.



En cuanto al choque no se notó en que fase va a jugar unos y otros porque, “fue muy igualado, e incluso las primeras ocasiones fueron nuestras y muy claras en el primer tiempo. Después en la segunda parte con todos los cambios, el partido se ha desvirtuado un poco y ellos se han adelantado de un penalti que la verdad sólo vió el árbitro. Hemos reaccionado y empatado el encuentro, y la verdad que ha sido el partido muy parejo y de buen nivel de juego tanto sin balón como en juego ofensivo. Han jugado todos, y ahora toca descanso hasta el lunes”.



Del primer partido de la segunda fase en Marbella comentó que, “ se jugará en un buen estadio, y con un rival que tiene nuevo entrenador como es Abraham García, no se que nos vamos a encontrar como jugarán. Ellos tendrán una referencia de nuestro juego, y veremos como juegan. Nosotros vamos a llegar con todos los jugadores disponibles, aunque Víctor tiene algunas molestias. Esperamos una buena semana para preparar el partido”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Victoria del Sénior Femenino 3-1 ante el Zapillo At El CD El Ejido a por la segunda victoria frente al UCAM

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.