Grupo Cajamar coloca 650 millones en un bono verde de deuda senior preferente martes 05 de septiembre de 2023 , 14:51h La demanda ha superado los 1.500 millones de euros, a través de más de 170 órdenes de inversores institucionales Grupo Cajamar ha colocado hoy martes 5 de septiembre, a través de su Banco de Crédito Social Cooperativo, 650 millones de un bono verde de deuda senior preferente a un plazo de seis años. Esta es la primera emisión del Grupo Cajamar con el sello "verde" para un bono de deuda senior preferente y la segunda de carácter sostenible. Ante la buena acogida del mercado, el cupón de la emisión ha quedado fijado en el 7,50 %. La fecha de vencimiento es el 14 de septiembre de 2029. El libro de órdenes ha superado los 1.500 millones de euros. La emisión está destinada a financiar el crecimiento de la actividad comercial y cumplir con el objetivo de realizar al menos una emisión verde o social al año. Este es el tercer bono senior preferente emitido por el Grupo Cajamar. En 2022 y 2021 colocó en el mercado 1.000 millones en este formato, siendo la de 2022 su primera emisión de deuda sostenible con la etiqueta social. Este bono incrementa el volumen de pasivos elegibles del Grupo Cajamar para el cumplimiento de MREL y le permite cumplir ya con el requerimiento a alcanzar a 1 de enero de 2025 conforme a lo determinado por la Junta Única de Resolución (JUR), que supone el 20,22 % del importe consolidado total de exposición al riesgo (TREA por sus siglas en inglés). Los bancos colocadores han sido Bank of America (estructurador verde), Citigroup, Barclays, BBVA y Natixis, y los asesores legales Linklaters y Clifford Chance.

Noticias relacionadas Grupo Cajamar aumenta un 23,6 % su resultado hasta junio