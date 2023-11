Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Grupo Cajamar gana 93,3 millones de euros, un 18,3 % más lunes 06 de noviembre de 2023 , 11:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El crecimiento de la cuenta de resultados, unido a la mejora de la calidad crediticia, facilita que continúe fortaleciéndose con una gestión prudente, elevando sus provisiones y mejorando su solvencia y liquidez. El volumen de negocio mantiene su ritmo de crecimiento, a lo que contribuyen el incremento de los recursos gestionados minoristas en un 7,7 % interanual, hasta los 50.609 millones de euros, y de la inversión crediticia sana en un 3,2% hasta los 36.708 millones de euros. El margen de intereses crece el 54,9 %, hasta los 768,7 millones de euros, como resultado de la buena marcha de la actividad comercial. La tasa de morosidad se reduce 0,7 puntos y se sitúa en el 2,2 %, por debajo de la media sectorial. Los riesgos dudosos totales disminuyen un 21,5 % interanual, tras reducirse 237 millones; al tiempo que la ratio de cobertura de los activos adjudicados aumenta hasta el 51,6 %. El coeficiente de solvencia se eleva 0,5 puntos porcentuales hasta el 15,8 %, consecuencia del incremento de los recursos propios computables que anotan un crecimiento interanual del 4,6 %. Por su parte, la ratio CET 1 fully loaded se sitúa en el 13,4 %, cumpliendo así holgadamente los requerimientos regulatorios. Resultados Al cierre del tercer trimestre los ingresos típicos del negocio bancario vuelven a ganar protagonismo con un significativo crecimiento de las principales magnitudes de la cuenta de resultados, lo que, unido a un escenario de mejora continua de la calidad crediticia, facilita que Grupo Cooperativo Cajamar continue avanzando y fortaleciéndose con una gestión prudente, elevando sus provisiones y mejorando su solvencia y liquidez. En el tercer trimestre de 2023 la evolución positiva de la actividad comercial hace crecer los ingresos recurrentes y, con ello, los márgenes de la cuenta de resultados. En concreto, el margen de intereses engrosa en un 54,9 % hasta los 768,7 millones de euros. Adicionalmente, las comisiones netas aumentan un 1,7 %, hasta los 201,7 millones de euros, como resultado de la actividad de desintermediación sustentada en la mayor vinculación de la clientela, lo que unido a la contención de los gastos de explotación eleva el margen bruto a 968,7 millones de euros, un 15,8 % más respecto al mismo periodo del año anterior. El ritmo de crecimiento más intenso de los ingresos frente al de los gastos de explotación mejora la ratio de eficiencia recurrente, que se sitúa en el 49,3 %, lo que supone una mejora de 13,9 puntos porcentuales respecto a la del mismo trimestre del año anterior. El Grupo sigue priorizando la gestión prudente del riesgo de crédito a la obtención de beneficios, destinando gran parte de sus ingresos a provisiones y saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, concretamente 376 millones de euros. Así, el resultado antes de impuestos se sitúa en 106,4 millones de euros y el resultado consolidado neto en 93,3 millones de euros, un 18,3 % superior al obtenido en el tercer trimestre de 2022, mejorando lo presupuestado. La tasa de morosidad desciende 0,7 puntos porcentuales y se sitúa a 30 de septiembre en el 2,2 % -por debajo de la media sectorial-, resultado de una buena administración del activo irregular, fruto de una disminución de 237 millones de euros de los riesgos dudosos totales, lo que supone un -21,5 % de reducción interanual. Asimismo, los activos adjudicados netos se han recortado en 277 millones de euros, un -39,8 % respecto al tercer trimestre de 2022, al tiempo que la ratio de cobertura de los activos adjudicados se eleva y se posiciona en el 51,6 %. Actividad comercial Los activos totales se sitúan en 60.965 millones de euros y el volumen total de negocio gestionado alcanza los 97.202 millones de euros. Los recursos gestionados minoristas ascienden un 7,7 % interanual, hasta los 50.609 millones de euros, en buena parte por el avance tanto de los recursos minoristas de balance, que crecen el 4,8 %, como de fuera de balance, que lo hacen el 26,3 %. La inversión crediticia sana de Grupo Cajamar crece en 1.126 millones de euros, un 3,2 % más respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanza los 36.708 millones de euros. La nueva financiación empresarial se ha destinado principalmente al sector agroalimentario, con un 52,4 %, a pymes y pequeños negocios, un 25,6 % y a grandes empresas un 22 %. Todo lo cual redunda en un nuevo incremento de la cuota de mercado nacional en inversión hasta el 3 %, y sitúa la cuota de mercado nacional en el sector primario (agricultura, pesca y ganadería) en el 15,8 %. Consecuencia de la buena marcha de la actividad comercial, con datos a 30 de septiembre, el margen de clientes -diferencia entre el tipo medio trimestral de la cartera de crédito y de los recursos minoristas- se incrementa hasta el 2,95 %, lo que supone 1,3 puntos porcentuales más respecto al mismo trimestre del año anterior. El uso alternativo de los canales digitales entre sus más de 3,7 millones de clientes sigue aumentando y Grupo Cooperativo Cajamar ya suma cerca de 1,1 millones de clientes digitales que operan a través de los canales de banca electrónica y App. En concreto, el número de operaciones se incrementa un 6,4 % respecto el mismo periodo del año anterior, entre la que destacan 56 millones de operaciones a través de la App y 31 millones de operaciones en banca electrónica. Asimismo, los usuarios de la cuenta 360º, de alta fidelización, registran un incremento del 24,5 % anual y ya alcanzan los 499.000 clientes. Solvencia y liquidez El coeficiente de solvencia mejora 0,5 puntos porcentuales y asciende hasta el 15,8 %, destacando el crecimiento interanual de los recursos propios computables en un 4,6 %, y cumpliendo holgadamente los requerimientos regulatorios, anota un exceso en solvencia fully loaded de 693 millones de euros. A su vez, la ratio CET 1 fully loaded se sitúa en el 13,4 %. De otra parte, tras la primera emisión de deuda verde senior preferente por importe de 650 millones de euros realizada el pasado septiembre, la ratio de MREL mejora en 2,8 puntos porcentuales, hasta el 22,8 %, cumpliendo el requerimiento a alcanzar a 1 de enero de 2025, Grupo Cooperativo Cajamar mantiene un confortable nivel de liquidez. Cuenta con activos líquidos disponibles por importe de 15.117 millones de euros, y además con una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias de 2.572 millones de euros. Con ello, también cumple holgadamente los límites exigidos por la normativa, con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) de 193,1 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 150,9 %. Finanzas sostenibles Las dieciocho cajas rurales del Grupo Cooperativo Cajamar desempeñan un papel relevante en la modernización del medio rural, y contribuyen con su actividad financiera y sus iniciativas sociales a su sostenibilidad económica, social y medioambiental. Así, el Grupo ha colocado en el mercado dos emisiones de bonos sostenibles -una social y otra verde-, por importe de 1.150 millones de euros, que permitirán financiar empresas y proyectos de economía social y que protejan el medioambiente. A los que se suman los hasta 980 millones de euros de financiación para proyectos de pymes y empresas de mediana capitalización y proyectos verdes tras el acuerdo suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La banca cooperativa Cajamar está comprometida con facilitar e impulsar la inclusión financiera con la participación de sus 5.205 profesionales, que proporcionan sus servicios en su red de oficinas, de las que un 33 % se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, además de sus canales digitales, banca electrónica y App, dispone de 6 oficinas móviles itinerantes que dan servicio financiero a 43 poblaciones con menos de 1.500 habitantes, y de 1.506 cajeros automáticos. Por último, cabe destacar el galardón recibido el pasado mes de septiembre por Cajamar Innova, la incubadora y aceleradora de proyectos empresariales para la gestión eficiente de los recursos hídricos, como mejor proyecto español cofinanciado con Fondos Europeos en 2023. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Grupo Cajamar coloca 650 millones en un bono verde de deuda senior preferente Grupo Cajamar aumenta un 23,6 % su resultado hasta junio