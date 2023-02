Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

¿Ha mentido Pardo de Vera sobre la Junta y el soterramiento?

viernes 10 de febrero de 2023 , 13:17h

El Consejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha indicado que la Junta de Andalucía ha reservado una cantidad de 45 millones de euros para contribuir a la segunda fase del proyecto de soterramiento de la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Almería. Además, ha instado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a licitar el proyecto de forma inmediata.

"Nuestra aportación está garantizada y el Gobierno de España debería iniciar el proceso de licitación, sin esperar a que se resuelva el convenio en la mesa técnica", expresó Carazo. Esta afirmación va en contra de la declaración de la Secretaria de Estado y número dos del Mitma, Isabel Pardo de Vera, la cual culpó a la falta de presupuesto de la Junta de Andalucía por la situación de bloqueo.

A preguntas de los periodistas en Granada, Carazo se ha preguntado "de dónde se ha sacado esa información" y "cómo se ha atrevido a hablar por boca de la Junta", al tiempo que ha remarcado que ha afirmado en "varias ocasiones" que la financiación se iba a aportar "con fondos Feder", y "que tenemos reservados esos 45 millones de euros".

El Consejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, trasladó a la ministra Raquel Sánchez que la situación debía ser resuelta el pasado día 2 durante la firma de un convenio en materia de vivienda. Además, destacó "la voluntad de participar, multiplicando por tres el presupuesto, aportando 45 millones de euros, que es una partida muy importante".

Carazo ha señalado que el Gobierno andaluz dispone de los 45 millones de euros necesarios, y está dispuesto a continuar con el proyecto para que la Alta Velocidad llegue a Almería en 2026 sin retrasos. Por ello, ha urgido al Ministerio a licitar el proyecto de forma inmediata, a la vez que se resuelva el convenio en la mesa técnica de la Sociedad Almería Alta Velocidad, en la que también participa el Ayuntamiento de Almería.

Anteriormente, en un comunicado, la consejería han considerado una "deslealtad, una falta de voluntad de diálogo y una actitud incomprensible las declaraciones de la secretaria de Estado sobre la actuación de la Junta en el soterramiento, en las que le acusa de "falsedades", según el Ejecutivo autonómico.

Ha apuntado que la Junta "no ha roto ningún consenso", "no ha puesto en duda los estatutos de la sociedad Almería Alta Velocidad", ni tampoco "ha incumplido ningún convenio". "En plena negociación, es obvio que estas declaraciones solo persiguen enturbiar el proceso y buscar excusas ante un retraso evidente sólo achacable al Gobierno central", ha añadido.

Ha insistido así en que ha "triplicado" su aportación hasta los 48 millones --incluidos los tres millones de la primera fase-- "como el Ministerio ha solicitado", al tiempo que "asume la construcción de la estación como también planteó el Ministerio". Además, "la Junta asume la construcción del parking, cuya explotación y titularidad exige Adif". "La Consejería está dispuesta a concederlo si hay encaje legal", ha apostillado.

La Junta financiaría su actuación con fondos Feder, por lo que han indicado que es "mentira" que "no tenga recursos económicos para asumir esta obra", si bien no son propios. "La Consejería se ha comprometido con el proyecto y ha aceptado triplicar su aportación. El anterior convenio, que data de 2010, estipula que la aportación de la administración autonómica debía ser de 18 millones de euros", ha comparado.

Considera así que es "mentira" que Adif no pueda licitar las obras del soterramiento sin el acuerdo previo puesto que, según la Junta, "no es necesario firmar el convenio, tal y como ha pasado con la ampliación del Metro de Sevilla: la Junta licitó las primeras obras antes de firmar el acuerdo con el Estado para su cofinanciación de la línea 3. No hay ningún impedimento legal".

"El compromiso de cofinanciación está aceptado por todas las administraciones. Si existe interés en ejecutar el soterramiento del AVE en Almería, el Estado debe demostrarlo y licitar la obra ya", ha añadido antes de apuntar que, si no se cumplen los plazos, la responsabilidad será "de la desidia de Adif en una obra que acumula más de diez años de retraso y cuyo proyecto no ha estado hasta diciembre de 2022".

Así, han advertido que quedan 36 meses de plazo para ejecutar estas actuaciones dentro del programa de financiación de los fondos europeos Next Generation. Del mismo modo, han apuntado que en el último borrador del convenio, la Sociedad Almería Alta Velocidad "ya no aparece y sí las tres partes implicadas, por decisión del Ministerio". "No hay incumplimiento de los Estatutos dado que ésta ya no está en su último borrador", ha apostillado.

La Junta ha asegurado que el único supuesto bajo el que trabaja es que el convenio para la integración del AVE en la capital "se firme cuanto antes y se empiece a desarrollar una infraestructura vital para Almería", pese a los "ataques sin sentido que está sufriendo en plena negociación por parte de los responsables del Gobierno central".