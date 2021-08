Hasta el 10 de septiembre está abiero VIII Concurso Internacional de Fotografía de FICAL

El Certamen fotográfico es una de las actividades paralelas que ofrece la Diputación de Almería durante la semana grande del cine en la provincia





La Diputación de Almería ya ha abierto plazo para participar en el VIII Concurso Internacional de Fotografía “Almería, Tierra de Cine”, dentro del marco de actividades del XX Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebrará entre los días 19 y 27 de noviembre de 2021. Las personas interesadas en formar parte de este prestigioso certamen podrán hacerlo hasta el 10 de septiembre.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado la importancia de este concurso porque “a lo largo de cada una de sus ediciones ha dado a conocer entre los almerienses las localizaciones que atesora nuestra provincia, ha impulsado el prestigio de los fotógrafos participantes y ha constituido una interesante exposición en el marco de FICAL”.



El Certamen entregará durante el Festival Internacional de Cine de Almería 1.900 euros en premios a las series fotográficas:



- Primer premio, dotado con 1.000 euros y trofeo.



- Segundo premio dotado con 600 euros y trofeo.



- Tercer premio dotado con 300 euros y trofeo.



Las bases recogen aquellas fotografías que capten imágenes de paisajes de la provincia de Almería, que hayan sido localizaciones de películas o que puedan ser escenarios de futuras producciones audiovisuales. Permite participar cualquier fotógrafo o fotógrafa de cualquier nacionalidad. Cada participante podrá presentar una serie con un mínimo de 3 y un máximo de 6 fotografías.



Cada imagen estará condicionada por el resto de imágenes debiendo, en conjunto, desarrollar una idea, narrar una historia o conformar unidad estética. La técnica fotográfica será libre, en blanco y negro o color. Se valorará especialmente aquella serie donde no haya exceso en el retoque digital. La obra será realizada expresamente para este certamen no habiendo sido premiada anteriormente en otro concurso.



La inscripción se realizará de forma telemática en www.festivaldealmeria.com. Se admitirá una única inscripción por participante. Se deberán adjuntar un máximo de 6 fotografías por hoja de inscripción. En la inscripción debe completarse: el título de la serie, el nombre de la localización correspondiente, una explicación breve del argumento o contenido de la serie y las medidas estimables de ampliación de cada una de las imágenes de la serie, no pudiendo exceder de 30x40 centímetros.



El jurado, formado por profesionales del medio fotográfico, artístico, cultural y miembros de la organización con voz y sin voto, atendiendo a la calidad artística, basada en la originalidad y la creatividad, se encargará de seleccionar, entre todas las series presentadas, aquellas que participarán en el Festival, a la vez decidirá, si lo considera pertinente, las fotografías que formarán parte de cada serie seleccionada.