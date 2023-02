Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Hospital Poniente se suma al Día Mundial Contra el Cáncer sábado 04 de febrero de 2023 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro, en un acto junto a la AECC, muestra su apoyo a las personas con cáncer y sus familias y apuesta por la prevención y la investigación El Hospital Universitario Poniente ha celebrado hoy junto a la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) el Día Mundial Contra esta enfermedad (4 de febrero), con un acto institucional en favor de las personas afectadas por la enfermedad y sus familias. La jornada ha contado con la participación de diferentes entidades y colectivos, así como representantes municipales de la Comarca del Poniente Almeriense. El acto se ha llevado a cabo en el exterior del edificio de Hospitalización del Hospital Universitario Poniente y ha estado presidido por el director gerente del centro, Pedro Acosta y la presidenta de la Junta Provincial de la AECC, Magdalena Cantero, junto a representante municipales de El Ejido, Adra, Roquetas, Dalias, Bayárcal y otros municipios de la comarca; así como de colectivos ciudadanos de la comarca. Pedro Acosta ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordado la importancia de apostar por la prevención frente al cáncer, adoptando hábitos de vida saludables y sumándose a los programas de cribado impulsados por la Consejería de Salud y Consumo, como los de cáncer de mama y de colon. “Es importante que toda la ciudanía que es invitada a participar en estos programas, porque forma parte de la población de riesgo, acuda a su cita, porque literalmente le puede ir su salud en ello”, ha subrayado el director gerente del Hospital Universitario Poniente. Tras su intervención, la técnica de enfermería del Hospital Universitario Poniente y paciente experta de la Escuela de Cáncer de mama del centro, Ana Lorenzo, ha hablado en nombre de los pacientes, recordando aspectos tan importantes con la lucha contra el tabaquismo y el consumo de alcohol y otras sustancias y la necesidad de apoyo para pacientes y familias. La presidenta provincial de la AECC, Magdalena Cantero ha agradecido el respaldo de la ciudadanía del Poniente Almeriense a la lucha contra el cáncer. Cantero ha recordado que esta enfermedad “es la primera causa de muerte en la provincia de Almería, con más de 3.800 personas diagnosticadas en el último año”. En esta línea, ha hecho un llamamiento a que “la población tome cada día decisiones que pueden ayudar a luchar contra esta enfermedad, apostando por una alimentación saludable, una vida sin consumo de tabaco o alcohol y menos sedentaria”. Magdalena Cantero ha recordado que “la AECC se suma al lema ‘Todos contra el Cáncer’, impulsado desde el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo es que de aquí a 2030 se alcance una tasa de supervivencia del 70% frente a la enfermedad, para lo que son imprescindibles el diagnóstico precoz y la investigación”. El acto se ha cerrado con la lectura del manifiesto impulsado este año por la AECC con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, por parte de la directora de cine ejidense Nuria Vargas. La declaración se ha centrado en cuatro puntos clave: divulgación, prevención, atención e investigación; recordando que “lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana, pero solo si nos unimos todos contra el cáncer”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Niños hospitalizados y mayores reciben a los Reyes Magos en El Ejido

