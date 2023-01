Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Hospital de Poniente realiza 15 trasplantes de córnea durante 2022 martes 03 de enero de 2023 , 18:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro consolida su actividad en este programa, iniciado en el año 2019 En 2022, el Hospital Universitario Poniente ha llevado a cabo un total de 15 trasplantes de córnea. Estas intervenciones han supuesto una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes, quienes tienen una edad media de 48 años. El más joven de ellos tiene 18 años, mientras que el más mayor 75. El coordinador del programa, Javier Fierro, explicó que la distribución por sexos es equitativa y que la mayoría de los pacientes son aún jóvenes con edad laboral. El especialista en Oftalmología Diego Cuevas, responsable del programa de Trasplante de Córnea en el Hospital Universitario Poniente, indica que estas intervenciones están indicadas para pacientes que presentan una visión severamente disminuida debido a patologías, traumatismos o complicaciones tras la cirugía de cataratas. Cuevas destaca la diferencia entre el Hospital Universitario Poniente y otros centros, ya que en su hospital se atiende a mucha población migrante con patologías oculares adquiridas en sus países de origen, así como a lesiones traumáticas causadas por accidentes durante las labores agrícolas. La persona que recibe el trasplante de córnea recibe el alta en el mismo día de la intervención, una vez que se recupera de la anestesia. En las primeras semanas tras el alta es sometido a revisiones ambulatorias cada dos o tres días, para comprobar su evolución y posteriormente, ese seguimiento se va espaciando más en el tiempo, hasta el alta definitiva. El Hospital Universitario Poniente se incorporó en el año 2018 al programa de donación y trasplante de la Consejería de Salud y Consumo. Gracias a ello, en el área de Oftalmología se inició ese año el uso de membrana amniótica y tejido escleral para el tratamiento de enfermedades de la superficie del ojo, úlceras corneales o perforaciones oculares. A estas técnicas se sumó en marzo de 2019 la realización de trasplantes de córnea. El centro cuenta con autorización para materializar las donaciones de órganos y tejidos tanto de pacientes fallecidos por enfermedades cerebrales, como de parada cardiaca (donación en asistolia). Asimismo, en sus instalaciones se reciben donaciones de córneas y de hueso y tejido osteotendinoso. En lo que va de 2022, el centro ha recibido la donación de 14 córneas, que han sido enviadas al Banco de Tejidos de Málaga para su distribución a centros de toda Andalucía. Agradecimiento a las familias La coordinación de trasplantes del Hospital Universitario Poniente agradece a todas las familias de los donantes su inmensa generosidad, que ha hecho posible la recogida de estos tejidos y que a la postre va a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes trasplantados. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Hospital Poniente homenajea a sus profesionales jubilados

