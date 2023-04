Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería ObjetivoAlmeríaAVE-Corredor Mediterráneo 2026, protagonista del partido Almería-Valencia de LaLiga miércoles 05 de abril de 2023 , 13:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo estará presente en diferentes zonas del estadio; la imagen de ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo 2026 será visible en las pantallas exteriores del Power Horse Stadium Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la segunda línea de tv a pie de campo, en los vídeo marcadores, en distintas puertas de acceso o zona de autoridades y palcos; ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo 2026 asimismo formará parte de los comentarios iniciales del speaker del Almería en los minutos previos al encuentro.

La Unión Deportiva Almería se adhiere al movimiento empresarial ObjetivoAlmeríaAVE- CorredorMediterráneo; así durante el próximo partido del Almería el 9 de abril; ObjetivoAlmeríaAVECorredorMediterráneo estará presente en diferentes zonas del estadio; la imagen de ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo 2026 será visible en las pantallas exteriores del Power Horse Stadium Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la segunda línea de tv a pie de campo, en los vídeo marcadores, en distintas puertas de acceso o zona de autoridades y palcos; ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo 2026 asimismo formará parte de los comentarios iniciales del speaker del Almería en los minutos previos al encuentro. ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo 2026 también llegará al terreno de juego donde los jugadores de la UDA saltarán al césped en los minutos previos al partido contra el Valencia luciendo camisetas especialmente diseñadas para la ocasión con el lema del movimiento empresarial y con las que el equipo escenificará el apoyo a unas comunicaciones de primera. La Unión Deportiva Almería además hará entrega de una camiseta firmada por los jugadores y cuyo sorteo se anunciará a través de las redes sociales de ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo. Con todas estas acciones, la UDA se suma al movimiento empresarial en que el sociedad almeriense se articula de forma diferenciadora en defensa de la llegada irrenunciable del AVE desde Murcia, con el foco puesto en 2026, la fecha prevista para que esta infraestructura vital esté ya en Almería. Para 2026 la sociedad almeriense y ObjetivoAlmeríaAVE-Corredor Mediterráneo queremos contar con trenes de ancho internacional, para pasajeros y mercancías, que unan Almería, en menos tiempo, con ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Madrid, Valencia o Barcelona. 2026 es nuestro objetivo para poder así conectar Almería con Europa. Jerónimo Parra ha destacado que “el importante paso dado por la Unión Deportiva Almería es una muestra más de su vinculación a Almería y a sus proyectos de futuro para ser una ciudad más moderna y competitiva, que pasan porque el AVE y Corredor Mediterráneo sean una realidad en 2026: que un club profesional de la máxima categoría se sume sin dudar desde el minuto 1 ha sido posible su director general, Mohamed El Arsy a quién debemos agradecer el gesto de contribuir al impulso de ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo poniendo a disposición de este objetivo, un gran escenario como es el Horse Power Stadium Estadio de los Juegos Mediterráneos Mohamed El Assy, por su parte, consciente del referente social que supone la UD Almería y todo su ambicioso proyecto, ha señalado que el club no puede estar al margen de objetivos como los que promueve esta iniciativa y movimiento empresarial de ObjetivoAlmeríaAVECorredorMedi terráneo a través de la Cámara de Comercio. ObjetivoAlmeríaAVE- CorredorMediterráneo aglutina desde su creación en 2021, impulsada por la Cámara de Comercio de Almería, a más de un centenar de empresas y entidades comprometidas con un mismo fin: contribuir al impulso de la sociedad civil para que Almería esté conectada a la alta velocidad sin más dilación, en el plazo señalado: 2026; las empresas patrocinadoras son quienes hacen posible, con su apoyo y compromiso, que a lo largo de este tiempo que el movimiento haya ido tomando fuerza como iniciativa para actuar como palanca de cambio para el progreso y la competitividad de Almería. De ObjetivoAlmeríaAVE-Corredor Mediterráneo forman parte un importante número de empresas de la provincia de diversos sectores productivos, desde la agricultura, la industria auxiliar, el mármol, el transporte, la publicidad, la construcción, la promoción inmobiliaria, el turismo, la logística, los servicios, el comercio, la obra pública o la sanidad; Empresas patrocinadoras Lopez Guillen S.L.

