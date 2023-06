Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

PSOE: La autocrítica era esto

lunes 12 de junio de 2023 , 05:00h

El pasado 28 de mayo, el PSOE sufrió un duro revés en las elecciones municipales en la provincia de Almería. Los socialistas perdieron más de 20.000 votos y 51 concejales respecto a los comicios de 2019. Un resultado que evidencia el descontento y la desafección de los almerienses con la gestión del partido que gobierna España.

Ante este panorama, cabría esperar que el PSOE hiciera una profunda autocrítica y un análisis serio de las causas de su fracaso, y eso es lo que dijeron tras conocerse los resultados. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En la reunión del Comité Provincial celebrada la pasada semana, no hubo ni una sola palabra de autocrítica, ni una sola asunción de responsabilidades, ni una sola propuesta de cambio.

Quizá nada de esto se produjo porque casi todos –excepto honrosas excepciones- tenían motivos por los que callar.

Por el contrario, el PSOE se limitó a atribuir su batacazo electoral a la influencia de la "política nacional" y a la "polarización" del voto. Un argumento que no se sostiene por ningún lado, ya que si tan bien lo hace Pedro Sánchez, ¿por qué tan malos resultados tienen? ¿Por qué los almerienses no premian al PSOE por su gestión de la pandemia, por su política social, por su diálogo con los independentistas, por su indulto a los presos del procés?

La respuesta es evidente: porque los almerienses no se tragan las mentiras de Sánchez, y las contradicciones del PSOE, porque los almerienses no se sienten representados por este PSOE, porque los almerienses no quieren un gobierno que pacta con quien dice que no pactará, que derrocha el dinero público –ha reservado 400 millones para publicidad en pleno proceso de elecciones generales- mientras sube impuestos.

El PSOE debería hacer una autocrítica sincera y reconocer sus errores, sus carencias y sus debilidades. Debería renovar sus estructuras, sus equipos y sus proyectos. Debería escuchar a los ciudadanos, a los colectivos y a los sectores productivos. Debería recuperar el sentido común, y el respeto a la ley, porque incluso el último movimiento relativo a Dolores Delgado en la Fiscalía se salta la normativa legal.

Pero no lo hace. El PSOE prefiere seguir en su burbuja. El PSOE prefiere seguir presentando las mismas listas, las mismas caras, las mismas consignas. El PSOE prefiere seguir culpando a los demás, a los medios, a las encuestas, a la derecha.

El PSOE ha demostrado que no sabe hacer autocrítica. Que no quiere hacer autocrítica. Que no le interesa hacer autocrítica. Y así le va. Y así le irá.