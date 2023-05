Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Trillizos de gacela Cuvier en Almería martes 30 de mayo de 2023 , 12:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La finca experimental de fauna sahariana La Hoya, dependiente del CSIC, ha sido testigo del primer parto de trillizos de gacela de Cuvier que se produce en 15 años. Este hecho, muy raro en esta especie amenazada, podría estar relacionado con un gen que solo se manifiesta cuando ambos progenitores lo poseen. La gacela de Cuvier (Gazella cuvieri) es una especie endémica del norte de África que se encuentra en peligro de extinción debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat y la competencia con el ganado. En la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) del CSIC, ubicada en Almería, se gestiona desde hace más de 50 años una población cautiva de esta especie con el fin de asegurar su supervivencia y poder reintroducirla en sus zonas originales. En la primavera de 2021, la finca experimental de fauna sahariana La Hoya, estación singular del CSIC dependiente de la EEZA, ha acogido el primer nacimiento de trillizos de gacela de Cuvier que se produce en 15 años. Este hecho solo había ocurrido anteriormente en 2008, también en este parque de rescate, y sorprendió a la comunidad científica, pues no se tenía conocimiento de que esto fuera posible para la especie. Según explica Eulalia Moreno, investigadora responsable y coordinadora desde 2006 del Programa Europeo de Cría en Cautividad de la especie, el nacimiento de trillizos supone un gasto extra para la madre, tanto durante la gestación como durante el periodo de lactancia. Por ello, se cree que solo ocurre cuando las hembras tienen una excelente condición física y cuando existe un gen muy raro que solo se manifiesta cuando padre y madre lo poseen. "Este gen está asociado solo a una de las líneas genealógicas maternas de la población cautiva y sospechamos que el plan de cruzamientos que se ha llevado en La Hoya ha aumentado su proporción y, por tanto, la probabilidad de que dos individuos lo tengan", señala Moreno. En los próximos meses se va a trabajar más sobre esta hipótesis, que caso de confirmarse, ayudará a gestionar mejor la población cautiva tanto en Almería como en otros zoológicos de España y Europa. La primavera es la principal época de alumbramientos en La Hoya, al igual que en la naturaleza. El primer parto de una hembra de gacela de Cuvier este año ocurrió el pasado 25 de abril. Desde entonces 16 hembras han dado a luz a 26 chotos, tres de los cuales han formado parte de una misma camada. El porcentaje de partos gemelares ronda el 40-45%, proporción que es muy similar a la encontrada en algunas poblaciones en libertad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

