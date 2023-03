Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería se pinta de color azul con 2.000 participantes en la II Carrera por el Autismo domingo 26 de marzo de 2023 , 18:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dado la salida de la prueba de Altea que, con un éxito de participación, ha llenado el Paseo Marítimo La ciudad de Almería se ha teñido de azul este domingo con los 2.000 participantes que han asistido a la II Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo. Una edición, organizada por la Asociación Altea, que buscaba concienciar a la sociedad por el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que ha llenado el Parque de las Almadrabillas y el Paseo Marítimo. A la prueba ha asistido la alcaldesa del Ayuntamiento de la ciudad, María del Mar Vázquez, así como el concejal de Deportes, Juanjo Segura; la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez; la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García-Lorca. De la Diputación Provincial ha asistido el vicepresidente, Ángel Escobar y de la Junta de Andalucía, Amós García, así como el director de Sandía Fashion, Joaquín Hidalgo, la presidenta de Altea, Mari Carmen Almagro y la vicepresidenta, Eva María Pérez. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha agradecido a los almerienses “por venir a teñir de azul nuestra capital, son 2.000 participantes los que os habéis dado cita para reivindicar con Altea que se necesitan más recursos humanos, educativos y sanitarios para las personas que sufren el Trastorno del Espectro Autista”. Finalmente, ha felicitado a Altea “por haber hecho posible, una edición más, que la sociedad almeriense aporte su granito de arena”. El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha felicitado a la organización de la prueba y ha destacado la "implicación y solidaridad de la sociedad almeriense que nunca defrauda y siempre muestra su apoyo a este tipo de iniciativas que aúnan la divulgación y concienciación con un mensaje positivo a favor de la vida saludable y la práctica deportiva ". También, Amós García, delegado de la Junta de Andalucía, ha congratulado a Altea por “la carrera que forma parte de un ciclo de eventos de la organización con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Autismo, hoy Almería se ha vestido de azul y agradezco a los participantes por conmemorar este día, animo a Altea a que siga participando y fomentando la integración de los menores con los que se trabaja”. La prueba ha iniciado a las 10.00 horas, con una carrera competitiva de 5 kilómetros, a la misma vez que de una marcha solidaria para los que han querido pasear. El recorrido se ha realizado a cabo por el Paseo Marítimo de Almería, con salida y meta en el Parque de las Almadrabillas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas ¿Por qué Almería se vestirá de azul el domingo?

