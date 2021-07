Castellón insta al Gobierno a salvar a pymes y autónomos

viernes 02 de julio de 2021





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha señalado hoy que aunque es una buena noticia que el paro haya bajado en el último mes en la provincia en 2.318 personas, situándose la cifra total de desempleados en 71.295, es necesario que desde el Ejecutivo Central se tomen medidas urgentes para salvar a las pymes y autónomos almerienses que se han visto especialmente perjudicados por la crisis del Covid-19 si no queremos que en los próximos meses las cifras del paro se eleven de forma preocupante.



Para Castellón “no se pueden lanzar las campanas al vuelo” en una situación preocupante como en la que nos encontramos, y espera que de una vez Pedro Sánchez ponga en marcha las numerosas medidas que el Partido Popular, con nuestro presidente Pablo Casado, ha anunciado a lo largo de estos meses y que supondrían un impulso para la salida de la crisis sanitaria y económica en la que aún estamos inmersos.



“En el PP no cabe el conformismo, por lo que exigimos al Gobierno que tome medidas oportunas urgentemente para ayudar a los más de 71.000 desempleados de nuestra provincia. Detrás de cada uno de ellos hay un drama personal y Pedro Sánchez no puede seguir ajeno a la realidad de los ciudadanos”, afirma.



El diputado popular señala que en estos momentos el “triunfalismo del Gobierno” no sirve para nada y reclama al presidente del Gobierno “humildad y sensibilidad” porque su gestión a lo largo de estos dos años ha sido la causante de que hoy estemos en esta situación.



Además, recuerda que en Almería hay más de 3.000 trabajadores en ERTE, y que hay que ser prudente con las alteraciones por las que está atravesando el mercado de trabajo.



Finalmente, el diputado del PP espera que la campaña de verano favorezca al empleo en nuestra provincia, sobre todo al relacionado con el turismo, y recuerda que hasta este momento “aún no ha llegado ni un solo euro de las ayudas directas prometidas por Pedro Sánchez a las empresas de este y otros sectores”.



“Ha sido un año muy duro, en el que el presidente del Gobierno ha anunciado un reparto de dinero de fondos europeos que aún no se ha materializado y desde el PP exigimos que cuanto antes esa ayuda que tanto se necesita llegue a los autónomos y pymes, porque además somos el país de la UE que menos recursos hemos destinado a salir de la crisis generada por el coronavirus, menos de la mitad que la media de los países de nuestro entorno”, ha concluido.