Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Intervenidas cuatro toneladas de hachís tras la persecución a una narcolancha en el mar de Alborán Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 14 de abril de 2023 , 19:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La autoridad aduanera ha confiscado 4 toneladas de hachís y arrestado a cuatro individuos después de perseguir una lancha usada para el narcotráfico en el mar de Alborán, cerca de Adra (Almería). La embarcación confiscada es una neumática semirrígida de 14 metros de largo con tres motores de 300 CV cada uno, que se usa para el tráfico de hachís. La autoridad aduanera ha confiscado alrededor de 4 toneladas de hachís que estaban divididas en 108 paquetes después de perseguir una lancha usada para el narcotráfico en el mar de Alborán, cerca de Adra (Almería). Además, han arrestado a cuatro individuos. La Agencia Tributaria (AEAT) informó que el pasado mes de abril se llevó a cabo una operación en la que una patrullera de Vigilancia Aduanera detectó dos embarcaciones con destino a las costas de Almería. Se estableció un operativo de interceptación marítima y apoyo terrestre para abordar la situación. Después de establecer contacto visual, las embarcaciones se dieron a la fuga. Una de las lanchas logró escapar, mientras que la otra realizó maniobras peligrosas que provocaron que dos tripulantes cayeran al agua. Los miembros de la patrullera rescataron a los tripulantes y lograron abordar la lancha contrabandista, según informó Vigilancia Aduanera. La embarcación confiscada es una neumática semirrígida de 14 metros de largo con tres motores de 300 CV cada uno, que se usa para el tráfico de hachís. Dentro de ella se encontraron 108 fardos de arpillera con resina de hachís, que pesaban 3.915 kilos. También se incautaron 42 garrafas de gasolina que llevaba para abastecerse. Cuatro personas, dos españolas y dos marroquíes, fueron arrestadas junto con una lancha y mercancía incautada. Todos ellos han sido presentados ante el Juzgado de Instrucción 2 de Berja en funciones de guardia. En una operación llevada a cabo el 9 de abril por funcionarios de Vigilancia Aduanera, se confiscaron 600 kilos de hachís después de perseguir una lancha semirrígida en aguas del Estrecho. Los patrulleros Águila II y Fénix V de Vigilancia Aduanera persiguieron la 'narcolancha' sin luces, obligando a los traficantes a huir hacia la costa africana y arrojar gran parte de la droga al mar para escapar. Se recuperaron un total de 18 fardos de hachís que pesaban 646 kilos. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria realiza operaciones de control para evitar la introducción ilegal de mercancías sensibles en la Unión Europea. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 13 condenados reconocen ser traficantes de hachís y marihuana en el Poniente

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.